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妻赴美工作跨海逮台灣夫偷吃 夫辯：我並非毫無需求

原配赴美工作跨海逮台灣夫偷吃女同事，經提告，士院命丈夫與女同事應賠償原配20萬元。（示意圖）

原配赴美工作跨海逮台灣夫偷吃女同事，經提告，士院命丈夫與女同事應賠償原配20萬元。（示意圖）

2024/05/13 09:21

〔記者溫于德／台北報導〕婚後遠赴美國工作的一名原配，懷疑在台丈夫偷吃女同事，經委託徵信社並於家中裝設攝影機，確定她遭背叛，決定向兩人求償150萬元；然丈夫說他並非毫無需求，太太婚後沒幾年就拒絕發生關係，且他與女同事只有愛撫沒有上床，我國也已廢除通姦罪，故無賠償責任。士林地院審結指被告兩人均侵害配偶權，命應賠償20萬元。

這對夫妻於2009年登記結婚，原配說，2018年起她雖前往美國工作，仍努力維繫家庭關係並珍惜與家人相處的機會，丈夫對她的態度卻轉為冷淡，後經委託徵信社調查，2022年拍到丈夫與女同事公開摟抱、摟腰、撒嬌等畫面。

原配為蒐集確切證據，委託他人進入夫妻的住處裝設攝影機，果然拍下丈夫與女同事的性交畫面；原配指不論夫妻感情濃淡，被告兩人的互動都不能逾越朋友應該有的分際，何況女同事明知丈夫已婚仍介入家庭，她決定求償150萬元。

被告兩人解釋，原配自2015年起便拒絕與丈夫發生親密關係，但丈夫並非毫無需求，只是尊重原配的性自主權，且原配因個人職業生涯規劃，選擇獨自前往美國，獨留丈夫在台擔起照顧家人的責任。

兩人也說，原配並沒有因為一家分隔兩地而更珍惜家人團聚的時光，反而經常為了生活瑣事，強迫丈夫接受其想法；至於丈夫與女同事的互動雖然超友誼，但僅止於愛撫、未性交，況我國已廢除刑事通姦罪，代表已無民事責任。

士院地院指釋字791號雖廢除通姦罪，仍肯認婚姻制度具有維護人倫秩序、性別平等功能，且婚姻中若有一方配偶違背婚姻承諾而有通姦行為，便已損及婚姻關係中應信守的忠誠義務，並未否定配偶間存在忠誠義務，也就是說侵害配偶權的一方應負起賠償責任。

士院審酌被告兩人在公開場合被拍到親暱互動的畫面，又在住處被拍下互相親吻、臥室愛撫的行為，已逾越一般男女正當社交行為，並侵害原配的配偶權，決定命丈夫、女同事應連帶賠償20萬元。可上訴。

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