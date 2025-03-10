台北動物園侏儒河馬Thabo營養不良、感染 來台僅3個多月離世

去年11月從新加坡動物園來到台北市立動物園的侏儒河馬「Thabo」10日凌晨死亡。（台北市立動物園提供）

2025/03/10 20:49

〔記者林承鴻／台北報導〕去年11月19日從新加坡動物園Mandai Wildlife Group來到台北市立動物園的雄性侏儒河馬「Thabo」今（10）日凌晨經獸醫確診判定死亡。園方指出，Thabo在2月被發現右腳側邊出現小傷口，但牠因為怕藥味拒吃藥，後續養分吸收不良，身體日漸虛弱，9日安排24小時緊急加護小組照養，但仍因營養不良加上循環障礙、感染，不幸離世。

園方表示，侏儒河馬Thabo生性謹慎膽小又挑食，在Thabo正適應台北的環境之際，保育員在2月11日發現Thabo右腳側邊出現小傷口，照養團隊便開始積極地投以口服藥，但牠總是怕藥味拒食，每日為牠清創治療時亦閃躲害怕，後續身上仍出現多發腫包，只能持續密集清創，並抽血檢視動物狀況。

請繼續往下閱讀...

為了讓Thabo早日康復，保育員使用各種美味食材給Thabo補充能量和體力，但牠的食慾卻不見起色，加上近月北台灣日夜溫差大，讓已適應新加坡穩定溫暖氣候的Thabo在治療過程雪上加霜。醫療照養團隊於3月9日開始為牠安排緊急加護小組，24小時給予密切加護。然而Thabo血液監控數值持續不佳，今天凌晨在眾多保育員及獸醫助理們陪伴下離世。

園方早上緊急聯繫台大獸醫專業學院分子暨比較病理團隊協助解剖，綜整結果顯示Thabo的營養不良加上循環障礙、感染，導致健康狀況每況愈下，最終未能戰勝病情。園方表示，大動物的醫療不易，加上動物不示弱的偽裝無法如人一般的言語溝通，向來是對照養團隊最大的挑戰，無論在抽血、治療，甚至希望像人一般能給予輸液皆為不可能的任務。

侏儒河馬原本分布於西非，是瀕危物種，目前野外數量正在快速減少中，主要面臨危機為棲地喪失、非法獵捕，以及人類活動干擾等威脅。園方說明，侏儒河馬的血緣交換是歷經多時的期盼，面對動物的驟逝感到無比難過，為維持動物族群健康與遺傳多樣性，尤其在全球瀕危物種的保育合作上，動物們的調度與照養仍會進行。

去年11月從新加坡動物園來到台北市立動物園的侏儒河馬「Thabo」10日凌晨死亡。（台北市立動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法