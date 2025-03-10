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    「X」無預警當機1小時多！全球網友哀號︰網頁瘋狂轉圈圈

    社群平台「X」（原Twitter）的網頁版，從台灣時間下午5點開始，陸續在全球各地傳出大量當機。（路透檔案照）

    社群平台「X」（原Twitter）的網頁版，從台灣時間下午5點開始，陸續在全球各地傳出大量當機。（路透檔案照）

    2025/03/10 19:18

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名社群平台「X」（原Twitter）的網頁版，從台灣時間今（10）日下午5點開始，陸續在全球各地傳出大量當機，許多用戶一邊抱怨、一邊回報給數據監控網站。這場不明原因導致的當機，在1小時後，逐漸恢復正常，X官方尚未說明故障原因。

    根據數據監控網站Downdetector資料顯示，自台灣時間10日下午5點開始，該網站不斷收到世界各國用戶反映社群平台「X」發生當機異狀。不少用戶指出，只要一點入網頁版，就只能看到瘋狂轉圈圈、無法顯示圖文的畫面，有些用戶則是看到寫有「發生錯誤，請嘗試重新載入」的文字通知。

    直到晚間6點半左右，社群平台「X」網頁版開始恢復正常。目前有大批用戶前往X官方帳號留言投訴，但官方尚未解釋當機原因。

    直到晚間6點半左右，社群平台「X」網頁版開始恢復正常。（圖擷取自數據監控網站Downdetector官網）

    直到晚間6點半左右，社群平台「X」網頁版開始恢復正常。（圖擷取自數據監控網站Downdetector官網）

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