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    北港迎媽祖變身「不夜城」！ 63座真人藝閣遊行綿延3公里

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

    2025/04/16 20:00

    〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖今日舉行，其中最受矚目的真人藝閣遊行，16至20日一連五天登場。晚間7點的遊行，朝天宮前燈火通明，藝閣車閃耀著五光十色，車上「仙人」沿途灑平安糖、餅乾等，民眾張開雙手瘋搶，鎮內如「不夜城」般熱鬧。廟方表示，今年參與藝閣數共63座，創歷年之最。

    今天中午開始，63輛藝閣車從民主路出發，沿路經過廟前中山路、東引道、義民路等，一字排開長達3公里的藝閣車，參與民眾化起藝閣妝「扮仙」，每台藝閣車裝飾不同神話主題及經典故事，有水漫金山寺、媽祖收二神、后羿射日等民間神話故事。

    晚間7點開始，中山路兩側已湧入眾多民眾，準備參與真人藝閣遊行，隨著第一輛藝閣車緩緩駛出，車上「仙人」不時將手上糖果、餅乾拋給車下民眾。時而紫、紅、黃、橘的燈光照映，加上熱鬧滾滾的音樂，「仙人」與民眾隨著節奏起舞，還有些人已經拿起洗衣籃、紙箱等準備盛裝滿滿的祝福，北港鎮內猶如嘉年華會般熱鬧。

    拿到娃娃的當地民眾開心地說，每年最期待這時，鎮內熱鬧滾滾超好玩，年年都能夠收穫滿滿，又能得到媽祖庇佑，是值得全國民眾造訪的盛事。更有第一次來的民眾開心地說「越晚越熱鬧」，五光十色的藝閣車，照耀著北港，像是不夜城一樣。

    朝天宮表示，今年參與藝閣數為63座，創下歷年紀錄。真人藝閣遊行今明兩天中午、晚間正式遊行，18至20日晚間登場，19日晚間開始評審，歡迎全國民眾一同來體驗。

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

    63座藝閣車閃耀五光十色，隊伍綿延3公里長，北港鎮如「不夜城」般熱鬧非凡。（記者李文德攝）

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