白宮發言人遭小粉紅酸「穿中國貨」 網打臉：是中國盜版工廠

2025/04/16 19:33

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美中關稅戰開打,輿論戰也打得激烈。不過,白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)身穿一套紅色禮服發言,被眾多小粉紅質疑是「中國製造」,調侃說,「指責中國是門生意,購買中國製品才是生活」;不過,國外網友發現,紅色禮服實際上是英國品牌Self-Portrait,中國廠商擅自上架販售。

白宮發言人李威特在公開記者會中,為前總統川普闡述對中貿易政策立場,強調美方將對中國商品加徵更多關稅。未料,她當天穿的紅色禮服,竟被中國駐印尼登巴薩總領事張志昇點名是「中國製造」,網友也在中國網購平台找到類似同款禮服,標價為人民幣160元(約台幣707元),嘲諷她「嘴上抵制中國,生活卻離不開中國貨」。

不過,有國外網友發現,李威特當天所穿的紅色禮服,實際上是英國品牌Self-Portrait,官網售價為新台幣1萬6217元。此外,網友指出,中國廠商原本是接受英國品牌的代工委託,卻在未經授權的情況下,擅自將設計轉為自有品牌上架販售,疑似涉及智慧財產權爭議。針對此事,李威特本人目前尚未回應。

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z