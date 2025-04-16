白宮發言人遭小粉紅酸「穿中國貨」 網打臉：是中國盜版工廠

白宮發言人李威特被小粉紅調侃，「嘴上抵制中國，行動卻離不開中國貨」。（擷取自X）

2025/04/16 19:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅戰開打，輿論戰也打得激烈。不過，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）身穿一套紅色禮服發言，被眾多小粉紅質疑是「中國製造」，調侃說，「指責中國是門生意，購買中國製品才是生活」；不過，國外網友發現，紅色禮服實際上是英國品牌Self-Portrait，中國廠商擅自上架販售。

白宮發言人李威特在公開記者會中，為前總統川普闡述對中貿易政策立場，強調美方將對中國商品加徵更多關稅。未料，她當天穿的紅色禮服，竟被中國駐印尼登巴薩總領事張志昇點名是「中國製造」，網友也在中國網購平台找到類似同款禮服，標價為人民幣160元（約台幣707元），嘲諷她「嘴上抵制中國，生活卻離不開中國貨」。

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不過，有國外網友發現，李威特當天所穿的紅色禮服，實際上是英國品牌Self-Portrait，官網售價為新台幣1萬6217元。此外，網友指出，中國廠商原本是接受英國品牌的代工委託，卻在未經授權的情況下，擅自將設計轉為自有品牌上架販售，疑似涉及智慧財產權爭議。針對此事，李威特本人目前尚未回應。

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z — Zhang Zhisheng 张志昇 （@salahzhang） April 14, 2025

國外網友透露，是中國商家擅自將英國設計轉為自有品牌非法上架販售。（擷取自FARFETCH）

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