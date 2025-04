美國對中加徵關稅調高到245％？ 旅美教授揭事實：大家被誤導了

美中關稅戰急遽升溫。(路透)

2025/04/16 20:13

〔即時新聞/綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫,今天(16日)有消息傳出美國再次調升中國進口商品關稅,從145%提高到245%,引發熱議。不過旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)說,他並沒有找到任何提高關稅的官方正式聲明,研判今天大家所說的245%稅率,是少部分商品加上前朝拜登政府課徵的關稅,「最高」可課徵245%,並非所有中國產品!

今有多家外媒報導稱,川普政府又一次調升中國進口商品關稅,從145%提高到245%,還說白宮發出最新聲明,指中國目前面臨對美進口商品高達至245%的關稅,這都是因為該國的報復行動所致。

消息曝光後,又引起熱烈關注,但陳時奮下午在臉書發文指出,「媒體與網路都在傳一則消息,內容是白宮發聲明提高進口中國產品的關稅到245%。我查了白宮的網頁,並未發現任何提高關稅的聲明。幾天前,我有在《紐約時報》看到一張表格,騰列各類中國產品的關稅,最高的關稅是245%,產品是注射筒與注射針。除了川普的145%,拜登政府也課徵了100%,理由是國家安全,關鍵醫療器材要自製,不能仰賴中國進口。我判斷是《紐時》這張表格的誤傳,特別貼文澄清。」

他接著補充表示,有多位朋友給他一份白宮的澄清聲明,「上頭有一段話:『China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions.』請注意用詞是『up to』,也就是『最高』245%,這裡所指的產品應該就是我說的注射筒與注射針。 這份澄清稿只陳述已經存在的事實,並無川普再增加中國關稅到245%這回事。我的消息應該正確無誤。」

