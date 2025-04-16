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    美國對中加徵關稅調高到245％？ 旅美教授揭事實：大家被誤導了

    美中關稅戰急遽升溫。（路透）

    美中關稅戰急遽升溫。（路透）

    2025/04/16 20:13

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，今天（16日）有消息傳出美國再次調升中國進口商品關稅，從145％提高到245％，引發熱議。不過旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）說，他並沒有找到任何提高關稅的官方正式聲明，研判今天大家所說的245％稅率，是少部分商品加上前朝拜登政府課徵的關稅，「最高」可課徵245％，並非所有中國產品！

    今有多家外媒報導稱，川普政府又一次調升中國進口商品關稅，從145％提高到245％，還說白宮發出最新聲明，指中國目前面臨對美進口商品高達至245％的關稅，這都是因為該國的報復行動所致。

    消息曝光後，又引起熱烈關注，但陳時奮下午在臉書發文指出，「媒體與網路都在傳一則消息，內容是白宮發聲明提高進口中國產品的關稅到245％。我查了白宮的網頁，並未發現任何提高關稅的聲明。幾天前，我有在《紐約時報》看到一張表格，騰列各類中國產品的關稅，最高的關稅是245％，產品是注射筒與注射針。除了川普的145％，拜登政府也課徵了100％，理由是國家安全，關鍵醫療器材要自製，不能仰賴中國進口。我判斷是《紐時》這張表格的誤傳，特別貼文澄清。」

    他接著補充表示，有多位朋友給他一份白宮的澄清聲明，「上頭有一段話：『China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions.』請注意用詞是『up to』，也就是『最高』245％，這裡所指的產品應該就是我說的注射筒與注射針。 這份澄清稿只陳述已經存在的事實，並無川普再增加中國關稅到245％這回事。我的消息應該正確無誤。」

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