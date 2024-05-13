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男上班中突不適四肢僵硬 同事嚇壞....大貨車急衝警所討救兵

大貨車急停警所門口求助。（警方提供）

大貨車急停警所門口求助。（警方提供）

2024/05/13 09:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子上週五搭乘公司大貨車外出工作，途中突感到身體不適，除心悸喘不過氣，四肢逐漸僵硬不聽使喚，開車同事見狀嚇壞卻因正值上班尖峰時段，情急下直衝就近警所討救兵，員警得知原委立即請王男上警車，掌握黃金救援時間送到醫院，及時搶救。

當天上午8時許，一輛大貨車突疾駛至第四分局春社派出所門口，駕駛三步併兩步跳下車直衝警所，巡佐盧育澤、警員柯彥竹主動關心了解，從駕駛口中得知同車的王姓男子（32歲）在稍早上班途中，突然感到心悸喘不過氣，雙手好像有電流經過般一陣刺麻，接著四肢逐漸僵硬不聽使喚。

駕駛看到王男摀著胸口冷汗直流模樣，嚇到不知所措，剛好行經警所門口，二話不說直接急停求援，由於適逢上班尖峰時刻，車流量龐大，員警當機立斷迅速調度警力並請王男坐上警車，把握黃金救援時間，以最快速度讓王男得以盡速就醫，讓原本10多分鐘路程縮短至5分鐘即抵達醫院急診室。

接著在院方護理師安排之下進行檢查，得知王男日前因感冒症狀就醫服用藥物，引發身體不適的情形，也因為送醫即時並無生命危險，王男對於員警的即刻處置為民服務精神頻頻致謝。

第四分局長李建興呼籲民眾，平時應留意自身身體狀況，遇到心臟不適、嚴重呼吸困難等緊急情況時，請立即撥打110或119求助，另建議民眾可學習基本的急救知識和心肺復甦術（CPR），遇到緊急或有生命安全之虞之情形，可即時提供初步的緊急救助。

員警協助王男進醫院急診室。（警方提供）

員警協助王男進醫院急診室。（警方提供）

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