普廷撤換防長 美國務院：顯示他已陷入絕望

俄羅斯總統普廷（右）宣布由經濟學家出身的前第一副總理貝洛烏索夫（左）接任國防部長。（美聯社）

2024/05/14 07:48

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷12日宣布撤換國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），改由經濟學家出身的前第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）接任防長一職，普廷此舉也引發國際關注。美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）13日指出，普廷此舉代表他試圖不顧一切地維持對烏克蘭的侵略戰爭。

綜合外媒報導，巴特爾表示，普廷撤換紹伊古顯示俄羅斯對入侵烏克蘭付出的高昂代價已感到絕望，美方觀點是，這代表普廷不顧一切地維持對烏侵略戰爭，這場戰爭已對俄羅斯經濟造成重大損失，也讓俄軍損失慘重，傷亡人數已高達31.5萬人。

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巴特爾強調，俄羅斯無緣無故對烏克蘭發動戰爭，導致許多家庭受苦，普廷隨時可以從烏克蘭撤軍，結束這場侵略戰爭。

針對普廷撤換防長之舉，烏克蘭總統顧問波多利亞克13日指出，俄羅斯正將經濟發展轉向軍事路線，這將讓俄羅斯成為一個軍國主義國家，令其經濟專為軍事生產而生。波多利亞克強調，經過27個月的戰鬥，烏俄戰爭正處於關鍵階段，他呼籲各國對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，也重申烏克蘭需要西方提供更多軍事支援。

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