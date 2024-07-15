中國女網紅遊泰慘遭同鄉分屍 34歲男潛逃澳門「典當假錶」落網！

兗女的社交媒體帳號顯示，她熱愛戶外運動，曾多次前往泰國。（本報合成，擷取自芮名/小紅書）

2024/07/15 19:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國38歲女網紅Yan Ruimin（兗女）6月底獨自前往泰國旅遊，與一名中國安徽籍34歲男子Ma Yanqing（馬男）見面後失蹤。隨後，泰國警方於7月13日發現兗女遭人殺害分屍，而涉有重嫌的馬男今（15）日在澳門涉及巨額詐騙案被捕，目前已移送中國警方處理。

綜合中媒報導，馬男於6月30日在曼谷租車，隔天，監視器拍到兗女曾乘坐該車，且兩人有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。7月3日，馬男獨自退房並搭乘飛機前往香港。

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據了解，兗女的家人曾收到來自嫌疑人的勒索電話，索要100萬人民幣（約新台幣448萬元）贖金，並威脅不要通知警方或大使館。兗女的一名友人表示，兗女6月30日告知將於7月2日前往普吉島，隨後失聯。

7月10日，兗女的父親及其他親屬抵達泰國並報案，警方稱此前打來的勒索電話已註銷。之後，警方在馬男租賃的車輛和住宿房間中發現大量清洗後的血跡，並查到他在4日曾使用兗女的微信支付帳號在澳門購物。

7月13日泰國警方在北柳府一處茂密森林包圍的池塘附近發現人體腿部殘骸，懷疑是兗女的屍塊。警方推測，嫌犯於3日凌晨殺害兗女，並在分解屍體後用黑色膠袋裝進粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊。

7月14日，曼谷警察廳副指揮官公佈最新進展，排除了勒索動機，重點關注感情衝突和盜竊財產的可能性。15日，據澳門日報報導，犯罪嫌疑人馬男涉嫌在當舖典當假手錶被職員發現後報警，隨後警方在氹仔客運碼頭截獲準備前往香港的馬男，已於今早移送中國警方處理。

中國38歲女網紅前往泰國旅遊，與一名34歲男子見面後失蹤，後來被發現遭人殺害分屍。（圖擷取自微博）

犯罪嫌疑人馬男在當舖典當假手錶被職員發現後報警，已於今早移送中國警方處理。（圖擷取自微博）

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