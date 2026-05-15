鄭麗文稱能搞定華府好選舉 趙少康酸：恭喜國民黨得此百年奇才

趙少康。（資料照，記者陳逸寬攝）

國民黨今天（15日）舉辦內部空戰執行力培訓課程，主席鄭麗文擔任主講人，不僅大酸前中廣董事長趙少康講話沒人信，更指涉前任黨主席把國民黨「敗光光」，還說自己已經搞定北京，訪美再搞定華盛頓，選舉就好選了。對此，趙少康回應，「恭喜鄭麗文戰力無邊，發揮強大空戰威力」，「恭喜國民黨，得此奇才，百年不遇」。

趙少康表示，鄭麗文在國民黨舉辦的「空戰執行力培訓課程」發揮強大空戰威力，罵遍一票人，罵他「無法講理，講話沒人信」，說馬英九「身體狀況很差，要馬英九家人趕快把他帶回家，不要讓馬英九上新聞」，罵國民黨「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，前面當過主席的人有朱立倫、吳敦義的、洪秀柱、江啟臣，都被她罵了。

請繼續往下閱讀...

趙少康表示，鄭麗文還說「已經舉辦鄭習會，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了」，真的要大大恭喜國民黨！鄭麗文「一婦當關 萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文一人，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

趙少康酸，年底在鄭麗文的英明領導之下，不需要任何人協助，光靠她一己之力一定能在縣市長選舉大勝，2028也必定能在她帶頭衝鋒陷陣之下，重挫民進黨，拿下總統、副總統寶座。恭喜國民黨，「得此奇才，百年不遇」，「一人得道，所向披靡」，國民黨深慶得人，可喜可賀！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法