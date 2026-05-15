鄭麗文稱「川普說台灣有對的總統兩岸就不會戰爭」 民進黨昨已指是假訊息

國民黨主席鄭麗文今天主持國民黨Youtube頻道《KMT直球對決》首播。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文今天主持國民黨Youtube頻道《KMT直球對決》首播，談到川習會，她指出，美國總統川普公開說：「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險」，就差一點沒有點名賴清德了」。這背後指出的是台灣領導人錯誤的兩岸政策才是導致戰火的重要原因，如果兩岸發生衝突，我們起碼要負起至少一半的責任，不是嗎？

針對鄭麗文今日「翻譯」川普說法，民進黨昨日第一時間即翻出原文並駁斥，川普指的是「美國自己的領導人」，卻成為被斷章取義、刻意誤導的假訊息。

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鄭麗文表示，昨天看到習近平非常親切的招待川普，川普也提出了友誼的邀請，在9月邀習近平夫婦到美國去訪問，接下來又有午宴、晚宴等，營造出了一個不同於過去這一段時間中美出現比較多矛盾、衝突，甚至是對立的狀況，貿易戰等氛圍，這次的會面等於是快速的軟化，兩邊都極力的去營造出一個友好的氛圍，強調的是中美關係不可或缺，應該深化合作，降低可能的矛盾跟對立。這樣的氛圍是我們非常樂見的，中美會有新架構的重新再落實跟再定義。

鄭麗文表示，西方媒體大多認為習近平這次在台灣問題上做出了一個新的紅線，大家都在看川普要怎麼回應中國大陸拋出這一記強力的直球。而川普這次最著名的談話，就是公開說：「如果台灣有一個合適的總統的話，兩岸就不會有戰爭的危險，都直接指名，就差一點沒有點名賴清德了」。這背後在談的是，台灣領導人錯誤的兩岸政策跟方向才會是導致戰火的重要原因。如果兩岸發生衝突，我們起碼要負起至少一半的責任，不是嗎？

鄭麗文說，一中政策跟反對台獨本來就是國民黨長期的立場，因為中華民國憲法就是一中憲法，九二共識就是兩岸同屬一中。會不會美國從過去的不支持台獨更清楚的說反對台獨，關鍵點在於美國對於台獨的態度是不是排除掉更多模糊的空間，直接的把這個紅線畫得非常清楚，畫清楚之後是不是才更有助於美中和平穩定關係的一個建立，就好像九二共識跟反對台獨也有助於兩岸和平穩定關係的建立是一樣的。

鄭麗文說，所以這一次不管是川普或是習近平在談的世界局勢、美中關係，希望能夠合作、和解，希望能夠奠定和平穩定的關係，這都跟國民黨、跟她這陣子清楚的論述跟主張是完全符合的。

鄭麗文認為，川普一而再再而三的表達，在他的任內台海不會發生戰爭，想來他不只是個人的願望跟保證而已，應該也取得了來自北京某方面的默契或是承諾。當大家深刻的看到了戰爭的風險，不只是對台灣至關重要，如果美中雙方都有這樣的智慧和誠意，我們就可以讓東亞化干戈為玉帛。

鄭麗文說，當美國跟大陸要深化全面的交流時，但原本民進黨所預估大的局勢是絕對不可能的，走到最後一定會遇到軍事衝突的問題。但全世界不可能允許台海發生戰爭，所以這就是民進黨的一廂情願、坐井觀天，台灣海峽一旦出事全世界都受到牽連，因此戰爭的風險是需要有效的管理的。「台獨就是走不通的死胡同，不應該拉著台灣2300萬人陪葬」。

鄭麗文強調，戰爭的毀滅我們要全力的避免，這才是真正合乎台灣人民利益的選擇跟戰略，而且我們絕對可以做到的。是誰把自己逼到牆角？是誰被人家講說如果你們台灣選一個對的總統就不會這樣？是哪一個台灣總統到今天上任都要兩年了還不能過境美國？民進黨不能夠再這樣子自欺欺人鴕鳥心態，頑固的要走兩國路線下去，不惜拖台澎金馬下水。

鄭麗文說，今天賴清德總統還不能夠醒悟的話，還好我們還有選票，2028年可以下架賴清德、下架民進黨，迎來和平穩定的繁榮盛世，何樂而不為呢？為什麼要每一天憂心戰爭可能的爆發？為什麼每一天要憂心台海會不會被封鎖？台灣沒有活路，這不是很清楚的選擇嗎？川普也在講戰爭跟和平，當然希望能夠選擇和平的方向。

民進黨駁斥斷章取義

民進黨昨在第一時間即在臉書撰文指出，川普正確的意思是，「美國有合適的總統，台灣跟烏克蘭就不會有衝突。」​民進黨並從美國白宮的直播，找出川普的完整發言，提供原文與中文的對照。川普提到，「That would have never happened had the election not been rigged, that would have never happened.（如果當初的選舉沒有被操縱，這一切根本不會發生，絕對不會。）」

​川普續指，「And Putin and I would talk about it, but there was never any...He would have never done it.（普廷和我曾談論過這件事，但當時從未有過任何行動跡象……他當初是絕不會輕舉妄動的。）」

針對台灣​議題，川普表示，「Taiwan, I would equate it a little bit to that.（至於台灣，我認為局勢與烏克蘭有些許相似之處。）If you have the right president, I don't think it'll happen.（如果有合適的總統領導，我不認為衝突會發生。）」

​川普強調，「I think we'll be fine.（我相信我們會安然無恙。）I have a very good relationship with President Xi.（我與習主席的關係非常好。）」

​據此，民進黨強調，從以上完整發言段落可知，談論到選舉被操縱，以及川普與普廷、習近平關係的描述，川普總統所謂「合適的領導人」，指的就是「美國自己的領導人」，而非任何他國領導人。

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