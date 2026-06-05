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    首頁 > 生活

    低壓雨彈來襲！各地有雨 午後2區域防豪雨

    2026/06/05 06:13 即時新聞／綜合報導
    今天（5日）受低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

    今天（5日）受低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（5日）受低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，氣象署今晨持續對南高屏及宜花東等6縣市發布大雨特報。預估今日各地持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後對流發展旺盛，中部以北山區及大台北地區有局部短延時豪雨發生，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午請注意天氣的變化。

    今日氣溫方面，各地高溫稍下降，約30至32度，沒下雨時天氣仍悶熱，外出請多補充水分避免中暑。

    氣象署提醒，今日受低氣壓影響，屏東及綠島、蘭嶼、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，受到低氣壓影響，明日西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環低壓帶影響且鋒面接近，環境風場轉為西南風至東北風，受降雨洗除作用影響，空品稍轉好，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六低氣壓逐漸遠離，不過水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率。

    週日台灣仍位於大低壓帶，天氣不穩定，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部地區有短延時大雨或豪雨發生的機率。

    下週一鋒面接近及西南風影響，降雨範圍逐漸增加，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週二至下週四滯留鋒面及西南風影響，水氣豐沛，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

    下週五至下下週日滯留鋒面及西南風影響，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生，本署將密切監測後續天氣變化。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 36 30 ~ 37 28 ~ 33 27 ~ 34

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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