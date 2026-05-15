台版朝聖路徑 議員王立任等點名大甲媽、海線五寶拚文化觀光

台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、謝志忠、黃守達，呼籲市府建構屬於台中的文化路徑。（記者蔡淑媛攝）

歐洲文化路徑旅行近年盛行，除了最著名的聖雅各朝聖路徑，已發展49條路線，台中市議員王立任等人今天在議會總質詢指出，台中是有資格做文化路徑的城市，除了大甲媽祖遶境，還有台鐵海線五寶、百年七媽會、戴潮春事件等路線，進而推動台中觀光，

對此，觀光局表示，今年大甲媽祖遶境有德國媒體採訪，以及中央推廣宣傳。

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王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿呼籲台中市府應積極推動台中在地文化底蘊，建構屬於台中的文化路徑，以海線五寶來說，這是鐵道迷對台鐵海岸線上五座珍貴的日治時期木造車站的暱稱，中部就有兩座「日南車站」、「追分車站」。

歐洲文化路徑是歐洲理事會發展的專案計畫，已成為全球最知名且主題最豐富的文化路徑品牌之一，藉由朝聖之路體現歷史、藝術和社會文化，進一步帶動觀光，許多國家也群起效猶。

王立任表示，行政院推動台灣文化路徑部將近5年，質疑台中市府除了大甲媽祖遶境，是否有任何文化路線，以台中市以海線五寶來說，由歷史故事串聯海線鐵道文化，就能規畫文化路徑，他再指台中有許多作家，「台中的作之路在哪裡？」

謝志忠進一步指出，文化路徑能整合宗教、產業、文化、觀光，「樟之細路」橫跨桃園龍潭至台中東勢，被譽為台灣七大國家級綠道之一，但以市客委會官網的旅遊地圖卻隻字未提，樟之細路專屬觀光集章護照，也獨漏南端起點客家文化園區，園區內「樟腦故事體驗館」，市府不再續約，舊倉庫也傳出要拆除。

市府表示，台中發展眾多文化路線及旅行均在推廣，針對議員所提文化路徑規劃將研擬討論。

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