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    首頁 > 生活

    擎天崗爆紅！新人特地到「野戰椅」拍婚紗 網給祝福：一定百年好合

    2026/05/15 17:33 即時新聞／綜合報導
    有一對新人前往擎天崗拍婚紗，還特地到椅子前朝聖。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

    有一對新人前往擎天崗拍婚紗，還特地到椅子前朝聖。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

    陽明山國家公園擎天崗的鏡頭君今（15日）凌晨錄下有情侶在野外激戰的影像，無碼畫面透過YouTube全程直播，畫面也被網友錄下在網上瘋傳。而案發現場的木椅也變成熱門景點，許多網友特地上山與椅子合照，甚至還有新人穿上婚紗與西裝，到椅子前「一前一後的晃動」，還開心地對鏡頭君揮手，讓網友笑喊，「這兩位一定百年好合」。

    今日凌晨有一對情侶出現在擎天崗上的木椅上，兩人原先只是並肩坐著聊天，不過隨著氣氛加溫，兩人竟在木椅上野戰，過程被一旁的鏡頭君全程放送。今日該椅子也變成熱門景點，吸引許多網友前往朝聖。

    緊盯直播的網友發現，有一對新人前往擎天崗拍婚紗，也特地到椅子前朝聖，男生在前女生在後，在椅子前「一前一後的晃動」，男子還滿臉笑容的對鏡頭君揮手，跟看直播的網友打招呼。

    畫面曝光後，網友紛紛表示，「這兩位一定百年好合」、「擎天崗表示：我沒想到我有一天會這樣子爆紅」、「一柱擎天崗」、「感覺今天晚上擎天崗要排隊了」、「這婚紗照也太跟得上時事」、「台灣人這精神狀態我真的會瘋」。

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