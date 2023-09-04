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女子赴泰國散心卻傳訊「我好怕」 家人追手機定位竟「在緬甸」

中國王姓女子赴約至泰國找朋友散心，途中發現「周圍竟都是園區」，連忙傳訊息向家人求救。示意圖。（路透）

中國王姓女子赴約至泰國找朋友散心，途中發現「周圍竟都是園區」，連忙傳訊息向家人求救。示意圖。（路透）

2023/09/04 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕近年遭詐騙至緬北的新聞不斷，不只台灣，在中國已有上萬人被詐騙、綁架至緬北。近日，中國一名31歲女子因生意低迷，想到東南亞與朋友散心。不料剛出發不久王女家人收到來自王女的訊息：「我好怕。」就與家人失聯，最後一次手機的定位甚至在緬甸，嚇得家人趕緊報警。

綜合媒體報導，31歲的王姓女子在貴州省貴陽市經營一間酒吧，近日因生意低迷決定應東南亞朋友的邀請到當地散心，離開前她也告訴家人這位朋友是過去在福建的同事，兩人已認識多年。王女於8月26日乘飛機前往廈門，在廈門停留一晚後再搭飛機到泰國，於27日傍晚5點40分抵達泰國清萊機場。此時王女還向家人報平安，表示有人來接她並附上車子的照片。

未料在29日，王女家人收到來自王女的訊息，寫道：「我的周圍全部都是園區，我好怕。」還附上顯示她人在「撣邦」的定位，家人一查才發現該定位是在緬甸境內。直到30日晚間，王女傳訊息表示朋友會送她到清萊機場，之後再飛回國，然而家人通過手機定位發現王女根本沒有前往機場，而是朝緬北方向行進。

王女家人已向貴陽當地警方報警，也向中國駐泰國大使館和緬甸大使館求助。當局於昨（3）日表示，已有高層和專員前往該地區進行調查，而中國駐緬甸總領事館則表示事件有待核查。

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