曾加入國府部隊 後來是緬共要角 梟雄「果敢王」彭家聲逝世

位於緬北與雲南接壤處的果敢族，因特殊的歷史淵源，曾被緬甸差別對待，而後長期和緬甸政府武力對抗，近年戰火漸趨平穩；其民族領袖「果敢王」彭家聲16日於家中過世，享耆壽94歲。（翻攝自微博）

2022/02/17 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕位於緬北與雲南接壤處的果敢族，因特殊的歷史淵源，曾被緬甸差別對待，而後長期和緬甸政府武力對抗，近年戰火漸趨平穩；其民族領袖「果敢王」彭家聲16日於家中過世，享耆壽94歲。

綜合外媒報導，《果敢民族之聲》官方帳號昨發布訃告，稱彭家聲為「緬甸聯邦國家和平事業重大貢獻者，緬甸民族革命先驅和卓越領導人，果敢人民領袖，緬甸民族民主同盟軍締造者，果敢政治、經濟、文化和社會事業的開創者、建設者，禁毒事業決策者和捍衞者，偉大的革命家、政治家、軍事家」。

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果敢過去為中國領土，直至清朝才因《續議緬甸條約》被劃為英屬印度，並在1960年中緬簽定邊界條約下，被劃為緬甸國土，但實際上該區域多半都是說中文的漢族後裔，為緬甸法定原住民族群之一。

因歷史淵源無法融入緬甸的果敢，在劃歸緬甸的初期遭到差別對待，而後彭家聲趁緬甸內亂舉兵進攻，雙方軍事對抗多年，彭家聲曾一度撤退進入中國，接受中共訓練，並以將其果敢部隊重組為緬甸共產黨東北軍區，率領其部隊反攻果敢，此後二十年間擔任緬共要職。

有意思的是，彭家聲除了接受中共協助，此前也曾被國民黨軍官教導軍事理論，國民黨內戰戰敗撤離中國後，李彌中將所部仍撤往緬甸，冷戰時期，中華民國政府在緬泰大範圍的邊區成立反共救國軍，情報單位也成立光武部隊在此地區活動，彭家聲羅星漢坤沙等知名梟雄，都曾一度進入國府部隊受訓，不少黃埔軍校畢業的國府軍官，都曾幫彭家聲上課。

彭家聲1989年退出緬甸共產黨並改組軍隊為果敢同盟軍，聲言爭取並確保果敢自治。

2011年，時任緬甸總統吳登盛和大多數的山區少數民族簽署停火協議，在果敢成立「撣邦北部果敢自治區」，由彭家聲擔任主席；不過2014年雙方再度爆發衝突，當年高齡86歲的彭家聲再度「復出」率領果敢部隊與緬甸政府軍作戰，戰事持續多年才逐漸消弭。

彭家聲因涉販毒及成為緬共要角，半生擁有可觀武力，而有「果敢王」之稱，如今94歲高齡逝世，也象徵一個時代的謝幕。

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