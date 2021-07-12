奇觀！ 緬北中國詐騙犯回國自首 每天限額150人

由於緬北地區要返國自首的中國詐騙犯太多，疫情防控無法負荷，雲南某邊境口岸被迫立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。（取自微博）

2021/07/12 05:50

首次上稿 03:07

更新時間 05:50

〔即時新聞／綜合報導〕由於緬甸的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升高，中國官方又勒令當地的電信詐騙犯回國自首，從緬甸北部返國的中國人暴增，但與緬甸接壤的雲南省瑞麗市突然爆發第四波疫情後，當局卻因疫情防控壓力龐大，變成每天只能「限量」接受詐騙犯回國自首，在中國網路引發熱議，據稱被網友諷為年度奇觀。

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雲南省瑞麗市近日爆發第4波武肺疫情後，雲南共青團10日透過澎湃新聞政務號發文指出，緬甸確診病例暴增，加上中國多地密集發布勸返公告，要求名單內滯留在緬北的涉嫌非法出入境、電信詐騙和網路賭博犯罪行為人員「限期返回」，否則將認定為失聯人員並「撤銷戶籍」，邊境口岸每天都有大批人龍試圖返國自首，已對疫情防控形成壓力。

據稱瑞麗已有將近97％的18歲以上人口接種疫苗，卻仍不敵Delta變種病毒入侵，每日爆出本土確診病例，處於封城狀態，有不少人質疑國產疫苗效力不足。11日官方通報的10日疫情最新數據是，雲南本土12例，境外輸入12例，12例本土病例於瑞麗全員核酸檢測和重點人群核酸檢測中發現，其中3例為中國籍患者，其他均為緬甸籍。

據稱姐告、猴橋、南傘、猛阿、打洛等緬北與雲南邊境相鄰的口岸，每天都有長長排隊人龍，擠滿等待回國的人。由於要返國自首的詐騙犯太多，疫情防控無法負荷，雲南某邊境口岸被迫立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。

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