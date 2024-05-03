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與以色列斷絕貿易！土耳其：除非加薩永久停火

土耳其總統艾多根說，土耳其不會對加薩問題袖手旁觀。（法新社）

土耳其總統艾多根說，土耳其不會對加薩問題袖手旁觀。（法新社）

2024/05/03 23:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其政府說，直到加薩永久停火、人道援助進入，否則不會繼續與以色列進行貿易。土耳其也成為第一個採取強硬措施的以色列貿易夥伴。土耳其去年出口以色列的貿易額達54億美元，佔了以色列進口總額近6％。

根據《路透社》報導，土耳其在週五（3日）說，除非加薩地區實現永久停火和人道救援，否則土耳其不會再與以色列進行每年估值約70億美元（約為2260億台幣）的貿易往來。

土耳其貿易部長博拉特（Omer Bolat）說，加薩地區的局勢惡化及以色列的「毫不妥協」的態度讓土耳其停下所有對以色列的進出口。

據報導，土耳其成為以色列主要商業夥伴中，第一個採取如此強硬措施的國家。

對此，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）批評土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）切斷貿易的作為是「獨裁者會有的舉動」，且違反了國際貿易協定。

艾多根在週五說，面對巴勒斯坦人遭受的處境，土耳其不能袖手旁觀。根據報導，在4月時，土耳其就限制對以色列出口鋼鐵、化肥及航空燃料，其原因可能是以色列拒絕土耳其參與對加薩的空投援助行動的提議。

目前新的貿易禁令包括所有仍在進行的貿易，據土耳其貿易數據顯示，土耳其對以色列的主要出口產品是鋼鐵、汽車、塑膠、電氣設備和機械，而在去年向以色列進口的主要是燃料。去年土耳其對以色列的出口額達54億美元，佔以色列進口總額的近6％，而土耳其進口額達16億美元。

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