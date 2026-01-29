基隆百慕達三角！古人警告「舟至即沉」 氣象站揭神秘海域位置

基隆外海有一片神秘海域「秋毫不載，舟至即沉」，意即船隻航至該海域會無預警沉沒，船民彼此告誡，不敢從那裡經過。（圖擷自基隆氣象站臉書）

清代文獻紀載，基隆外海有一片神秘海域「秋毫不載，舟至即沉」，意即船隻航至該海域會無預警沉沒，船民彼此告誡，不敢從那裡經過，宛如百慕達三角；針對這個傳說，基隆氣象站近日用海象科學角度來解釋可能的成因，同時認為實際位置可能是位於基隆嶼與和平島之間的「基隆海檻」。

基隆氣象站在臉書發文表示，清康熙36年（1697年）郁永河《稗海紀遊》中有一段提到，基隆山下有片神秘海域，寫道「雞籠山下，實近弱水，秋毫不載，舟至即沉」、「或云：名為『萬水朝東』，水勢傾瀉，捲入地底，滔滔東逝，流而不返」；大意為，雞籠山下，實際上非常接近所謂的「弱水」，水流詭異，連一根細毛都無法承載，船隻一到就會下沉。也有人說，這個地方叫做「萬水朝東」，水勢如同傾瀉一般，被捲入海底，浩浩蕩蕩向東流去，一去不回。

針對這起傳說，「無操舟往試，歸告於人者。海舟相戒不敢出其下，故於水道亦不能通，西不知東，猶東之不知西也。」意即從來沒有人親自駕船前去試驗，還能平安回來告訴別人。海上的船隻彼此告誡，不敢從那裡經過，因此水路也無法打通，西邊不了解東邊的情形，就像東邊也不了解西邊一樣。

基隆氣象站用海象科學角度來解釋這個神祕的基隆百慕達三角可能原因，文中提到的「萬水朝東」現象，其實可以用漲退潮來解釋。基隆的潮差雖然不大，但漲退潮時的潮流卻相當強勁，最強時可達每秒1.2公尺（約2.33節），漲潮時海水會從台灣南、北兩側湧入台灣海峽，退潮反之，平均1天會出現2次「萬水朝東」、2次「萬水朝西」。

至於「滔滔東逝，流而不返」，則可能與東部的黑潮有關。當船隻隨著潮流帶往東方，會遇到由南往北、流向日本的黑潮；其流速在強勁時可達每秒2公尺，以清代多為木製帆船的船隻性能而言，一旦被捲入黑潮，確實很可能「流而不返」，一路漂向北方。

那所謂的「雞籠山下，實近弱水，秋毫不載，舟至即沉」危險海域在哪？若考慮一個在地的特殊現象，或許能得到合理解釋，那就是「基隆海檻」。

郁永河所指的「雞籠山下」，可能指的是和平島，而非今日瑞芳基隆山，基隆海檻位於基隆嶼與和平島之間，是1條狹長的海底山脊，由火山岩體組成，稜線處水深極淺，約只有10公尺左右，由於地形特殊，漲退潮時海水被迫通過狹窄水道，流速會顯著加快，最快可達每秒2.5公尺，從空中或海上觀看，常可見如海浪般明顯的水流波痕或白色湧浪，甚至有「大海被分成兩半」的視覺效果。

基隆氣象站認為，在這一帶，波濤洶湧、流速湍急，加上水深較淺，對航行極不友善，現代船隻多半也會刻意避開此狹窄區域，以免觸礁。古人既無海底地形的探測技術，又難以掌握精確的潮流變化，時常在此發生船難，於是古代航海者只好用「舟至即沉」這樣帶有禁忌色彩的傳聞語句來形容這片危險海域，作為警示後人不要輕易接近。

基隆氣象站指出，與其說這些傳聞是迷信，不如說它們是早期航海者在缺乏科學儀器下，對危險海域所累積的經驗性「口述航海圖」。

