開普敦爆發海豹狂犬病疫情 南非度假天堂籠罩陰影

南非海豹驚傳狂犬病疫情。海豹示意圖。（路透）

2024/07/15 19:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕陽光、沙灘、海洋，南非開普敦一直是度假天堂的代名詞。然而，近期一股不安的情緒卻籠罩著這座城市——一種致命的病毒正在海豹間悄然蔓延。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，開普敦海岸管理官員奧洛夫斯（Gregg Oelofse）證實，當地爆發罕見的海豹狂犬病疫情，且已有多起海豹死亡案例。這是人類歷史上首次在海洋哺乳動物族群中發現狂犬病傳播，其傳播途徑和潛在風險都令科學家們擔憂。

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開普敦綿延300多公里的海岸線上，棲息著成千上萬的南非毛皮海豹。這些可愛的生物，如今卻面臨著病毒的威脅。奧洛夫斯表示，目前已發現11起海豹狂犬病確診病例，最後一次確診是在10天前。實驗室正加緊對病毒進行基因組測序，以確定其來源和傳播方式。

儘管疫情引發擔憂，但奧洛夫斯也呼籲民眾保持冷靜。他指出，海岸線上出現海豹屍體並非罕見現象，許多海豹是自然死亡，並非都與狂犬病有關。

然而，疫情的風險仍然不容忽視。狂犬病是一種致命的神經系統疾病，人類若被感染的動物咬傷或抓傷，也可能感染病毒。為此，西開普省衛生部門早在1月就發布了狂犬病風險警報，提醒民眾注意防範。

目前，開普敦尚未出現海豹傳染給人類的狂犬病病例。但為了防患於未然，當局已加強疫情監控和防控措施，並呼籲民眾避免與海豹接觸，特別是衝浪者、潛水員等經常進行水上活動的人群。

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