疑欠債千萬離家 台中太平山區 夫妻陳屍車上

台中太平山區，發現林姓夫妻陳屍車上，詳細死因警方正在釐清中。（記者陳建志翻攝）

2024/04/29 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市五十歲林姓男子和四十七歲黃姓妻子離家，家人報案協尋，昨晚七點多，太平警分局員警在頭汴山區的一條產業道路，發現林男駕駛的白色休旅車，發現兩人躺在正、副駕駛座，輕生死亡，詳細死因警方徹夜調查釐清中。據了解，林男夫妻，疑似有千萬債務。

這對住在台中的林姓男子和黃姓太太，本月廿五日開著白色休旅車外出，夫妻並先後傳簡訊給大女兒透露輕生念頭，女兒看到趕緊向警方報案協尋。

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警方獲報調閱監視器，發現這輛車廿六日晚間出現在太平區長龍路三段附近，昨天傍晚請太平分局協尋，太平分局員警獲報在附近山區產業道路搜尋，昨晚七點多在長龍路三段附近一條產業道路發現協尋的白色休旅車。

員警上前查看，發現車子門窗緊閉，正、副駕駛座上分別躺臥林姓男子和黃姓太太，兩人都已明顯死亡，車上留有遺書，至於究竟為何原因欠錢？警方昨晚已請家屬製作筆錄，將進一步調查釐清。

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