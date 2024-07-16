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立院通過決議 明年6月底前 健保點值達平均1點0.95元

立法院院會16日進行議案表決。（記者塗建榮攝）

立法院院會16日進行議案表決。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 17:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今（16日）審議「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，通過主決議與附帶決議，要求衛福部推行具體措施，在明年6月底前，達到健保點值平均一點0.95元；並在1年內制定藥價調整機制、3個月內擬定指示藥退出健保給付時程表。

主決議要求，為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛福部應進行健保改革具體措施，在114年6月30日前，達到健保點值平均一點0.95元，以維護全國醫事人員權益。

立院也通過4項附帶決議，為提升醫療服務品質、改革健保給付制度、提升醫療服務水平，要求行政院應召開跨部會醫療改革會議，提出具體改善方案及相對應期程，以回應國人期盼；並要求衛福部另訂或修訂相關法規，規範健保點值保障之範疇，應優先用於提升醫事人員的薪酬待遇。

附帶決議指出，「全民健康保險法」第51條第4款規定，指示藥品不屬於健保給付範圍，但迄今健保署仍給付800多項指示藥品，為健全健保財政體質，要求衛福部針對指示藥退出健保給付擬定時程表，3個月內提交報告至立法院衛環委員會審議。

附帶決議也要求，衛福部應在1年內制定藥價調整機制，解決藥價差問題，逐步達成合理藥價。

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