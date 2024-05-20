伊朗權力再生變數？ 哈米尼心腹穆赫貝爾成為新掌權者

伊朗政教最高領袖哈米尼的另一位心腹穆赫貝爾（見圖），意外成為伊朗新權力中心。（法新社資料照）

2024/05/20 16:32

〔編譯者陳成良／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日在一場突如其來的直升機墜毀事故中不幸遇難，現年68歲的第一副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）迅速接任，成為臨時總統。

《路透》報導，穆赫貝爾1955年9月1日出生，跟已故總統萊希一樣，長期以來與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）保持密切關係。2021年，萊希當選總統後，穆赫貝爾成為第一副總統。如今，穆赫貝爾臨危受命，與國會議長和司法部長組成三人委員會，負責在50天內組織新總統選舉。

請繼續往下閱讀...

據該報導，穆赫貝爾的政治背景和經驗對於伊朗的政治穩定至關重要。2022年10月，他曾與伊朗高官一起訪問莫斯科，商討向俄羅斯軍方提供地對地飛彈和無人機。這表明伊朗在國際軍事合作中的積極參與，尤其是在與俄羅斯的戰略合作方面

此前，穆赫貝爾曾擔任與最高領袖有關聯的投資基金「Setad」的負責人。2010年，歐盟因涉嫌參與「核子或彈道飛彈活動」將穆赫貝爾列入制裁名單，兩年後將其移除。2013年，美國財政部將Setad及其下屬37家公司列入制裁名單。

Setad全名為「Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam」，意為「執行伊瑪目指令總部」，是由已故最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）下令設立，旨在管理和處理1979年伊斯蘭革命後遺棄的財產，並將收益大部分用於慈善事業。

專家指出，穆赫貝爾的上台可能對伊朗的內外政策帶來影響。他與哈米尼的關係可能會確保政策的延續性，但也可能引發新的挑戰。隨著伊朗面臨內外壓力，這一過渡期的政治動態值得密切關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法