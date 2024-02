最後身影曝光！普廷頭號政敵納瓦尼爆猝死 前1天還談笑風生

2024/02/17 07:42

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)16日驚傳在獄中猝死,年僅47歲,有外媒消息指出,身為俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)的頭號政敵,納瓦尼在15日還曾以視訊方式出庭應訊,當時納瓦尼不但精神抖擻,言談間還會開玩笑,讓外界質疑死因不單純。

出生於1976年的納瓦尼,是俄羅斯反對派中最具代表性的旗幟人物,過去他曾針對「普廷貪腐集團」發起貪汙犯罪的民間調查,並數次號召俄羅斯民眾「反普廷抗爭」,他在2021年1月首次入獄,之後也多次遭到單獨監禁,在俄羅斯監獄中這經常是用來懲罰囚犯違規的手段。

在去年12月被流放到北極圈監獄關押的納瓦尼,16日卻突然傳出在獄中過世,俄羅斯官媒聲稱納瓦尼是在放風散步後突然身體不適、隨即失去知覺,之後也被證實已經死亡,官方稱目前也在調查死因。

不過《路透社》報導指出,在15日時納瓦尼還曾以視訊方式出庭應訊,當時他不但精神抖擻,還會與法庭人員開玩笑,他對法官笑稱,由於他的錢快用完了,他想提供他的個人帳戶號碼,希望法官可以用其領到的鉅額薪水,「活絡一下」他的帳戶。

對於納瓦尼突然過世,他的遺孀納瓦納亞(Yulia Navalnaya)也對死訊持懷疑態度,並指消息來源是俄羅斯政府,認為不能相信老是說謊的普廷及俄羅斯政府,她也提出,「希望普廷、普廷的全體從隨從、普廷的朋友、普廷的政府明白,他們將為自身對於我們的國家、對於我的家人、對於我的丈夫所做的事情承擔責任。這一天很快就會到來。」納瓦納亞也呼籲國際社會團結起來,一起反對這個「可怕政權」。

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg