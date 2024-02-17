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最後身影曝光！普廷頭號政敵納瓦尼爆猝死 前1天還談笑風生

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）16日驚傳在獄中猝死，不過納瓦尼在15日還曾以視訊方式出庭應訊，當時納瓦尼不但精神抖擻，言談間還會開玩笑，讓外界質疑死因不單純。（圖擷自X）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）16日驚傳在獄中猝死，不過納瓦尼在15日還曾以視訊方式出庭應訊，當時納瓦尼不但精神抖擻，言談間還會開玩笑，讓外界質疑死因不單純。（圖擷自X）

2024/02/17 07:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，有外媒消息指出，身為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的頭號政敵，納瓦尼在15日還曾以視訊方式出庭應訊，當時納瓦尼不但精神抖擻，言談間還會開玩笑，讓外界質疑死因不單純。

出生於1976年的納瓦尼，是俄羅斯反對派中最具代表性的旗幟人物，過去他曾針對「普廷貪腐集團」發起貪汙犯罪的民間調查，並數次號召俄羅斯民眾「反普廷抗爭」，他在2021年1月首次入獄，之後也多次遭到單獨監禁，在俄羅斯監獄中這經常是用來懲罰囚犯違規的手段。

在去年12月被流放到北極圈監獄關押的納瓦尼，16日卻突然傳出在獄中過世，俄羅斯官媒聲稱納瓦尼是在放風散步後突然身體不適、隨即失去知覺，之後也被證實已經死亡，官方稱目前也在調查死因。

不過《路透社》報導指出，在15日時納瓦尼還曾以視訊方式出庭應訊，當時他不但精神抖擻，還會與法庭人員開玩笑，他對法官笑稱，由於他的錢快用完了，他想提供他的個人帳戶號碼，希望法官可以用其領到的鉅額薪水，「活絡一下」他的帳戶。

對於納瓦尼突然過世，他的遺孀納瓦納亞（Yulia Navalnaya）也對死訊持懷疑態度，並指消息來源是俄羅斯政府，認為不能相信老是說謊的普廷及俄羅斯政府，她也提出，「希望普廷、普廷的全體從隨從、普廷的朋友、普廷的政府明白，他們將為自身對於我們的國家、對於我的家人、對於我的丈夫所做的事情承擔責任。這一天很快就會到來。」納瓦納亞也呼籲國際社會團結起來，一起反對這個「可怕政權」。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，大批俄國民眾進行哀悼。（美聯社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，大批俄國民眾進行哀悼。（美聯社）

納瓦尼突然過世，他的遺孀納瓦納亞（見圖）也對死訊持懷疑態度，並指消息來源是俄羅斯政府，認為不能相信老是說謊的普廷及俄羅斯政府。（歐新社）

納瓦尼突然過世，他的遺孀納瓦納亞（見圖）也對死訊持懷疑態度，並指消息來源是俄羅斯政府，認為不能相信老是說謊的普廷及俄羅斯政府。（歐新社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，大批俄國民眾進行哀悼。（美聯社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳在獄中猝死，年僅47歲，大批俄國民眾進行哀悼。（美聯社）

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