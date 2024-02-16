普廷政敵納瓦尼獄中猝逝 西方各國反應一次看

俄羅斯總統普廷的政敵納瓦尼（見圖）今日死在獄中，西方各國政要紛紛表達惋惜，並譴責俄羅斯政府。（法新社資料照）

2024/02/16 21:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的政敵納瓦尼（Alexei Navalny）今（16日）猝死在獄中，消息一出引來全球矚目，西方各國紛紛表達惋惜之意，也有不少人斥責俄國政府。以下為《法新社》統整各國政要對納瓦尼死訊的回應。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在X平台（先前稱為推特）發文稱：「納瓦尼為自由及民主的價值觀而戰。為了他的理想，他做出了最終的犧牲。歐盟認為俄羅斯政權應對這起悲劇死亡負全部​​責任。」

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北約（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，關於納瓦尼的死因，克里姆林宮必須要回答「嚴重的問題」，他對媒體說：「我對來自俄羅斯關於納瓦尼去世的報道深感悲痛和擔心，必須查明所有真相，而俄羅斯有嚴重的問題要回答。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）點出，納瓦尼死在獄中，俄羅斯政府對這一點負有責任，「他在俄羅斯監獄中的死訊，以及對一個人的執著與恐懼，只會強調出普廷塑造的系統，其內部的弱點與腐敗。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則表示，納瓦尼之死對俄國人民來說是「糟糕的消息」與「極大的不幸」。他在X平台上PO文：「身為俄國民主最狂熱的擁護者，納瓦尼這一生中都展現了驚人的勇氣。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，很顯然納瓦尼是遭到俄國政府殺害，因此普廷必須負責。「很明顯他死於普廷之手，就像其他遭到折磨的數千人一樣。」

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）表示，普廷對納瓦尼的死亡負有責任，「他在一場審判中因虛假指控、虛假證據被定罪，他被關進監獄，他在那裏的生活條件很糟糕。普廷得為這一切負責。」

西班牙外交大臣阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）要求俄方，對納瓦尼的死亡給出說法。阿爾巴雷斯在X上表示：「對納瓦尼之死深感震驚。他因政治原因受到不公正監禁，期間身亡，我們要求釐清他的死因。」

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