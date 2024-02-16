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發動多次反政府示威 普廷頭號政敵納瓦尼監獄猝逝

普廷頭號政敵納瓦尼猝逝，年僅47歲。（美聯社）

普廷頭號政敵納瓦尼猝逝，年僅47歲。（美聯社）

2024/02/16 19:59

〔編譯魏國金／台北報導〕俄羅斯聯邦監獄管理局聲明指出，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極監獄死亡，他將在該處服刑19年。

聲明說，「納瓦尼在散步後感覺不適，幾乎立即失去意識，醫療人員隨即抵達，救護車隊也呼叫前來。復甦措施並未奏效，醫療人員證實這名受刑人的死亡，死因正在調查中」。

根據《CNN》報導，現年47歲的納瓦尼因批評克里姆林宮、發動多場反政府示威，而被俄國總統普廷視為頭號政敵，更疑因此多次身陷囹圄。

納瓦尼助理兼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）去年25日透過X平台指出，納瓦尼被關押在西伯利亞北部亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamal-Nenets Autonomous District）哈爾普鎮（Kharp）一個編號「IK-3」的流放地。

亞爾米許說：「IK-3流放地又被稱為『極地狼』，那裡是俄國最北端、最偏遠的流放地之一，不僅條件惡劣，由於地處永久凍土帶，想要到達該地非常不容易，也沒有任何信件投遞系統可讓囚犯與外界聯絡。打從一開始，克宮明顯就想要讓納瓦尼孤立無援，尤其是大選快到了，有關他的資訊被完全封鎖，是納瓦尼的律師鍥而不捨，費盡千辛萬苦才終於見到納瓦尼。感謝那些持續關注並傳播有關納瓦尼和其他政治犯信息的人，我們的鬥爭仍在繼續！」

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