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普廷才說連任 政敵獄中失蹤

身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼傳出下落不明，再度缺席視訊法庭聽證，疑似被轉往其他戒備更森嚴的監獄。（美聯社檔案照）

身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼傳出下落不明，再度缺席視訊法庭聽證，疑似被轉往其他戒備更森嚴的監獄。（美聯社檔案照）

2023/12/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）十一日傳出下落不明，再度缺席視訊法庭聽證，疑似被轉往其他戒備更森嚴的監獄。白宮對此表示關切，呼籲應立即放人；克里姆林宮則反批美國干涉內政。

納瓦尼的盟友透露，四十七歲的納瓦尼已從他自去年中關押的IK-6流放地，被移往不知名處，目前下落不明。納瓦尼的發言人亞爾米許說，位於莫斯科以東二三五公里的梅列霍沃IK-6流放地的工作人員聲稱，納瓦尼已非該流放地的人犯，也不知道他被轉送至何處。

納瓦尼疑被移往更森嚴監獄

亞爾米許十二日在Ｘ發文，指納瓦尼當天再次缺席視訊法庭聽證，當局以電力問題延宕視訊聽證六天，是為爭取時間轉移納瓦尼。亞爾米許還轉推俄新社總統隨行記者團推文，該推文稱克宮不知道也不在乎納瓦尼的下落，亞爾米許諷刺說，俄國總統普廷一宣布要連任，納瓦尼就被轉移，「還真巧啊」。

納瓦尼因被判刑十一年半而入監，今年八月又被加判十九年徒刑，其盟友就預期納瓦尼將被轉移到俄國獄政系統中最嚴酷惡劣的監獄。在幅員遼闊的俄羅斯以鐵路轉移人犯恐需時數週，期間律師與家屬均無法取得人犯訊息，直到人犯抵達目的地。目前並不清楚納瓦尼是否已被轉移至新的監獄。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，不僅發動反政府街頭示威，還透過社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況，對普廷掌權廿多年來的合法正當性構成最嚴重威脅，他領導的政治運動已遭取締，並被宣布為「極端主義」。納瓦尼疑似曾遭當局下毒，二○二○年飛往德國接受治療，二一年返國隨即被捕，因詐欺和其他罪名被判刑。

白宮國家安全會議發言人柯比十一日表示，納瓦尼本就不該坐牢，華府將與駐莫斯科大使館合作，尋找他的下落。

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