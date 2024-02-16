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俄反對派領袖納瓦尼獄中喪命 西方矛頭指向普廷：被謀殺的

俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（路透檔案照）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（路透檔案照）

2024/02/16 20:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕身陷囹圄多年的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日傳出在獄中喪生。俄羅斯聯邦監獄管理局16日發出聲明，表示納瓦尼突然失去意識，經搶救無效喪生。西方國家第一時間的反應，立刻將矛頭指向向來將納瓦尼視為眼中釘的俄羅斯總統普廷。

聯邦監獄管理局在聲明中說，納瓦尼16日散步後，突然失去意識，獄方招來醫務人員試圖搶救，但仍回天乏術，「緊急救護醫療人員宣佈這名受刑人死亡」。獄方尚未說明納瓦尼死因。

納瓦尼因極端主義罪行，被判處19年有期徒刑，去年12月移監到酷寒極地、位於北極圈內亞馬爾-涅涅茨自治區哈爾普的編號「IK-3」流放地，為最高安全戒備層級監獄。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）發文，「我們尚未證實此事」，律師正趕往哈爾普。

歐美立即回應納瓦尼的死訊，拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）直指，納瓦尼是「被克里姆林宮殘暴謀殺」，此事「顯示俄羅斯當前政權的真正本質」。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）追悼表示，納瓦尼為自由與民主價值奮戰；法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）說，「納瓦尼為抵抗壓迫體制，付出了他的生命，他命喪流放地，提醒我們（俄羅斯總統）普廷政權的真實面」。

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