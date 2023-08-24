普廷暗黑毒殺史曝光！ 反對派領袖納瓦尼遭「內褲下毒」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼，被普廷視為眼中釘。（美聯社）

2023/08/24 15:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津傳出墜機身亡，外界懷疑俄國總統普廷是幕後黑手，而普廷過去毒殺政敵的暗黑歷史，也再度受到檢視。過去20多年來，最讓人印象深刻，且當事人倖存下來還親自追真相的毒殺事件，就是俄羅斯知名反對派領袖納瓦尼遭「內褲下毒」事件。

2020年間，當時44歲的納瓦尼（Alexei Navalny）自西伯利亞搭機返回莫斯科時，在飛機上突感不適，之後就出現中毒症狀，一波三折，被送到德國治療，幸運撿回一命。經過辛苦復建後，納瓦尼為找出誰下的毒四處奔走，最後以假扮俄羅斯聯邦安全局（FSB）高層的方式，從退休特務口中套出真相，所有矛頭都指向是普廷下的追殺令，還是在內褲裡下毒。

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歐洲實驗室後來確認，納瓦尼中的毒是蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）。

納瓦尼自2009年以來，就以批評普廷、俄羅斯聯邦政府腐敗的言論，受到不少支持者歡迎，也是網路社交媒體的寵兒，因此被普廷視為眼中釘。

納瓦尼已因欺詐和其他罪名被判刑總計11年半，目前正在服刑。8月5日，俄羅斯法院在新審判中，基於極端主義罪名，裁定將納瓦尼另判刑19年。納瓦尼呼籲俄羅斯人民繼續對抗克里姆林宮，美國稱此判決為「不公正審判的不公正結論」。

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