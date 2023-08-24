好巧！ 普廷的敵人都曾遭遇「神秘攻擊」 下毒謀殺最常見

普里格津疑墜機身亡，外界懷疑普廷可能是幕後黑手，而普廷過去的政敵或「眼中釘」，都有遭遇毒殺或謀殺遭遇。圖為普里格津與普廷2010年合照。（美聯社）

2023/08/24 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）傳出墜機身亡，引發國際議論，美國總統拜登得知此事後，僅表示不清楚事件全貌，俄羅斯有許多事件是總統普廷在背後操作。先前許多被普廷視為政敵或「眼中釘」的人物，也不約而同地曾經遭遇「神秘襲擊」，導致死亡或重傷，包括俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）、雙面諜斯克里帕（Sergei Skripal）等人。

根據《路透》報導，俄羅斯知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年在西伯利亞曾遭人以神經毒劑下毒、險些送命，轉送德國治療5個月。納瓦尼將此次下毒事件歸咎於克里姆林宮，2021年2月返俄後被捕入獄。

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20183月，曾向英國情報部門傳遞秘密的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal）和他的女兒尤莉亞（Yulia）被發現躺在索爾茲伯里（Salisbury）一家購物中心外的長凳上，兩人昏迷不醒。英國官員表示，他們是被神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，此毒劑是蘇聯軍方所開發的一組神經毒劑。兩人經過治療後逐漸康復，此事件也導致英俄關係交惡。

俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）控訴，他相信2015年和2017年曾有人試圖對他下毒，但莫斯科當局否認參與其中。

英國官員指出，前蘇聯國家安全委員會（KGB）幹員利特維內科（Marina Litvinenko）2006年在倫敦千禧酒店喝下一杯摻有放射性物質的綠茶而死亡。英國在2016年一項調查發現，普廷可能批准這起謀殺案，但克里姆林宮否認普廷參與其中。

俄羅斯人佩雷普利奇尼（Alexander Perepilichny）曾協助瑞士調查俄羅斯洗錢計畫，2009年前往英國尋求庇護，不過，佩雷普利奇尼卻在2012年11月某日在外出慢跑時倒臥在倫敦郊外一處豪宅附近，雖然外界懷疑佩雷普利奇尼可能是被罕見毒要謀殺，但英國警方排除他殺可能。

烏克蘭反對派領袖尤申科（Viktor Yushchenko）2004年與親俄的總理亞努科維奇（Viktor Yanukovich）競選，2004年9月他開始出現身體不適狀況，11月證實中毒。尤申科表示，他是在基輔郊外與烏克蘭安全部門官員餐敘時中毒。外界懷疑是俄羅斯特務所為，但俄羅斯否認參與。

尤申科體內當時被驗出大量類戴奧辛物質「二噁英」，接近致命濃度，也是首例人體攝取大量二噁英中毒的個案，尤申科臉部出現許多「氯痤瘡」，經過多次手術、數年時間才康復，但臉部仍留下終身疤痕。

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