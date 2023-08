瓦格納首腦墜機影片曝光！起飛半小時後失事

2023/08/24 09:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯1架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀,機上10人全數罹難,據傳機上載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin),如今疑似客機墜毀的目擊畫面在網上曝光。

綜合媒體報導,「瓦格納集團」首腦普里格津今年6月發動兵變,揮軍莫斯科;雖說兵變中途喊停,但外界推測俄國總統普廷不會就此善罷甘休。23日1架墜毀私人飛機乘客名單上,赫然出現普里格津,CNN引述俄羅斯救難單位指「機體焚毀、機上10人全數罹難、已尋獲8人遺體」。

俄羅斯衛星通訊社新聞(Sputnik)引述俄羅斯緊急情況部(Russian Emergency services )表示,從莫斯科飛往聖彼得堡的「萊格賽600」(Embraer Legacy 600)私人飛機在特維爾墜毀,機上10人全部遇難,俄國緊急情況部「正執行搜索行動」。

CNN同樣引述俄羅斯緊急情況部(Russian Emergency services)新聞稿,稱飛機起飛約半小時後失事,機體因撞擊焚毀,目前尋獲8人遺體。俄羅斯聯邦航空署(Federal Air Transport Agency)強調已展開調查。

⚡Developing story



Video appearing to show the Embraer Legacy 600 business jet owned by Yevgeny Prigozhin (the founder of the Wagner private military corporation) crashing in Tver Russia. pic.twitter.com/jy6yaoYsTQ