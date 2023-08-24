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瓦格納首腦墜機影片曝光！起飛半小時後失事

23日1架墜毀私人飛機乘客名單上，赫然出現普里格津，疑似客機墜毀目擊畫面在網上曝光。（法新社資料照）

23日1架墜毀私人飛機乘客名單上，赫然出現普里格津，疑似客機墜毀目擊畫面在網上曝光。（法新社資料照）

2023/08/24 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀，機上10人全數罹難，據傳機上載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），如今疑似客機墜毀的目擊畫面在網上曝光。

綜合媒體報導，「瓦格納集團」首腦普里格津今年6月發動兵變，揮軍莫斯科；雖說兵變中途喊停，但外界推測俄國總統普廷不會就此善罷甘休。23日1架墜毀私人飛機乘客名單上，赫然出現普里格津，CNN引述俄羅斯救難單位指「機體焚毀、機上10人全數罹難、已尋獲8人遺體」。

俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）引述俄羅斯緊急情況部（Russian Emergency services ）表示，從莫斯科飛往聖彼得堡的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人飛機在特維爾墜毀，機上10人全部遇難，俄國緊急情況部「正執行搜索行動」。

CNN同樣引述俄羅斯緊急情況部（Russian Emergency services）新聞稿，稱飛機起飛約半小時後失事，機體因撞擊焚毀，目前尋獲8人遺體。俄羅斯聯邦航空署（Federal Air Transport Agency）強調已展開調查。

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