普里格津得力助手傳也死於空難 飛機高度曾急劇下降

當局在墜機現場調查時，在引擎碎片上發現與普里格津私人飛機註冊號碼同樣的4位數字。（路透）

2023/08/24 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）傳出23日在莫斯科北部墜機身亡，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示普里格津在機上乘客名單之中，目前俄羅斯當局正對此調查。根據飛行數據顯示，該架私人飛機曾經劇烈下降，且普里格津的得力助手烏特金（Dmitry Utkin）也一樣在機上。

綜合外媒報導，俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）引述俄羅斯聯邦航空運輸局與緊急服務部門消息指出，普里格津搭乘的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人飛機，載有3名機組人員和7名乘客，23日傍晚從莫斯科飛往聖彼得堡途中，於特維爾（Tver）地區的庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，機上10人全部罹難。

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航班追蹤網站「FlightRadar24」指出，這架「萊格賽600」私人飛機在當地時間晚間6點11分時停止傳送定位資訊，可能是因為當地出現「干擾」，因為該機仍持續傳送其他數據約9分鐘。「萊格賽600」起初在8534公尺（約2.8萬英呎）處飛行，但在最後1分鐘的航跡數據中，「萊格賽600」不斷爬升或下降，最高一度爬升至9144公尺（約3萬英呎）。到了6點19分，「萊格賽600」開始劇烈下降，下降速度達到1分鐘2438公尺（約8000英呎），隨後飛機高度數據就停止對外傳輸了。

俄羅斯聯邦航空運輸局公佈機上10人姓名，除了普里格津之外，瓦格納集團聯合創辦人、普里格津的得力助手烏特金（Dmitry Utkin）也在機上。烏特金曾是俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）中校，曾兩度被派往車臣，在瓦格納集團創立過程中發揮關鍵作用。

俄媒報導指出，墜機現場已找到8具遺體，且現場發現的飛機引擎碎片中，找到與普里格津私人飛機註冊的相同4個數字，目前現場仍持續調查。

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