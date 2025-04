質疑俄軍停火非真心 烏外長：立刻實施、至少30天

2025/04/28 22:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)今(28)日宣布,為了紀念二戰勝利80周年,俄軍將於5月8日開始休兵72小時。烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)對此發文質疑,若俄國真心想要和平,就應該立即實施停火,為何要等到5月,並呼籲延長廷火期限到至少30天。

西比哈在X平台發文說:「如果俄羅斯真的想要和平,應該馬上停火。為何要等到5月8日,若現在就能停火,且不管從哪一天開始持續30天,那就是真的,不只是為了遊行。」

西比哈接續指出,「烏克蘭已經準備好支持永久、持久與全面的停火。這就是我們不斷提倡的,至少要30天。」

克里姆林宮稍早在聲明中表示:「基於人道考量,俄方在勝利日80週年紀念期間宣布休戰。」聲明並明確指出,自5月8日至5月10日,「所有敵對行動」都將停止。克宮表示,烏克蘭應效仿此舉,並發出警告,「倘若烏方違反休戰協議,俄羅斯武裝部隊將採取適當且有效的反擊。」

