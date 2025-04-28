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    無厘頭搞怪片行銷高雄爆紅 議員評：生猛有力

    高市經發局找來網紅「辣妹廚房」，拍攝「高雄FUN過我」宣傳片。（圖擷自辣妹廚房IG）

    高市經發局找來網紅「辣妹廚房」，拍攝「高雄FUN過我」宣傳片。（圖擷自辣妹廚房IG）

    2025/04/28 22:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市經發局為推廣會展經濟，找來知名網紅「辣妹廚房」，拍攝「高雄FUN過我」，以無厘頭表演搭配搞怪歌詞，帶著大家遊景點、吃美食，網路一片好評說:「經發局嗑了什麼！好喜」，議員張博洋更大讚「生猛有力!」

    IG有近30萬粉絲的「辣妹廚房」，向來是走搞怪路線，在片中以無厘頭的影片風格搭配歌詞，帶著大家玩遍高雄的大街小巷，包括美麗島捷運站、駁二、高雄港旅運中心、愛河、高流中心、鹽埕第一公有零售市場、柏仁醫院、阿海早餐店、前金肉燥飯、鹽埕吳家金桔豆花、苓雅自強夜市、浪際。

    「辣妹廚房」也介紹了捷運橋頭糖廠站「只賣萌、不賣票」的蜜柑站長、被封為高雄傳說的「陳財佑抓漏」布條，及車站附近爆紅的「蛤」隱藏地標，並找來知名KOL「蒂蒂」合體，讓許多網友邊看邊笑。

    高雄市議會今天（28日）進行財經質詢時，議員張博洋當場播放這支宣傳片，大讚「生猛有力!」，希望經發局對傳統市場，也能比照多辦行銷活動。

    「辣妹廚房」在IG表示，說到高雄，真是愈來愈不講武德，表演愈來愈多，大家到高雄除了看表演，還能順便去好多地方玩出新感覺！「總之高雄沒有要fun過任何人，所以我本人也用不fun過任何人的氣勢來拍這支影片，甚至還為此作了一首歌!」

    影片在IG不到1天已經有4萬多個讚，在「脆」社群平台也引起迴響，網友紛紛說:「好愛好瘋啊啊啊！」、「高雄市政府太有才，會通過這種企畫案」、「經發局嗑了什麼！好喜」、「連看10次，愛死！蜜柑那段還偷換貓耳朵頭飾」、「原來高雄已經瘋到我不認識的樣子了!」、「完全海放預算缽滿盆滿的天龍台北市～什麼世壯運，花了好幾億去韓國宣傳，報名的才30幾個人」。

    高雄市經發局則強調，去年高雄辦了48場國際會議、59場展覽、115場一般會議、30場活動，這部宣傳片其實是為了推廣會展經濟，可順道來高雄遊美景、吃美食，沒想到爆紅。

    「辣妹廚房」介紹了捷運橋頭糖廠站的蜜柑站長。（圖擷自辣妹廚房IG）

    「辣妹廚房」介紹了捷運橋頭糖廠站的蜜柑站長。（圖擷自辣妹廚房IG）

    高雄傳說「陳財佑抓漏」布條也入境。（圖擷自辣妹廚房IG）

    高雄傳說「陳財佑抓漏」布條也入境。（圖擷自辣妹廚房IG）

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