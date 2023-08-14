英國防部：瓦格納集團或將由白俄接手供養

白俄羅斯特種部隊和瓦格納集團戰士，7月間聯合操練。（美聯社檔案照）

2023/08/14 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」6月發動兵變後，轉往白俄羅斯發展。英國國防部13日表示，克里姆林宮可能已經不再資助瓦格納集團的活動，出資者可能換成白俄。

然而，也有報導指稱，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）認為，沒有義務負擔瓦格納集團的龐大開銷，已對這個傭兵組織下達「逐客令」，超過9成傭兵必須在期限內離境。

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瓦格納傭兵湧入白俄令波蘭大為緊張，在白俄邊境增兵到1萬人，以嚇阻可能發生的入侵行動。

路透報導，英國國防部發布的每日戰情公告指稱，瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變失利後，莫斯科當局已經採取行動，封殺普里格津的某些收入來源，一旦俄國政府不再資助瓦格納，最合理的金主就是白俄當局，但此舉將消耗白俄的資源。

英國國防部表示，瓦格納集團正逐步縮編和重組，俾便在財務吃緊之際，節省人事開銷。

歐洲新聞台（Euronews）則引述美國智庫「戰爭研究所」（ISW）報導，俄國消息人士透露，俄國總統普廷和普里格津在兵變後的協議已經破局，普廷不願意再資助瓦格納集團，而白俄總統盧卡申科也認為，沒有義務負擔瓦格納的龐大開銷。瓦格納戰士目前以500到600人的規模，分批展開撤出白俄的行動。

ISW引述消息人士指稱，瓦格納集團想要重振旗鼓的機會幾乎趨近於零，他們唯一可能的去處，是處於內戰邊緣的北非利比亞。據稱約500名在烏克蘭東部巴赫姆特戰役中倖存的瓦格納戰士，已被招募到利比亞，每月薪資為24萬盧布（約台幣7.46萬元），在利比亞服役每月還有19萬盧布（約台幣5.9萬元）的收入。

瓦格納集團戰士訓練白俄士兵。（美聯社檔案照）

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