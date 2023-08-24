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有蹊蹺？瓦格納首腦墜機亡 失事機型20餘年僅1次事故

巴西航空工業公司旗下機型「萊格賽600」，服役20餘年僅發生1起事故，且是因機組人員失誤導致。圖為同型飛機。（法新社資料照）

巴西航空工業公司旗下機型「萊格賽600」，服役20餘年僅發生1起事故，且是因機組人員失誤導致。圖為同型飛機。（法新社資料照）

2023/08/24 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機，23日傳出墜毀消息，機上10人全數罹難。該機型由巴西航空工業公司（Embraer）製造，據傳機上載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），引發各界嘩然。

據《路透》報導，失事機型為巴西航空工業公司旗下「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）。國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）網站顯示，該機型服役20餘年僅發生1起事故，且是機組人員失誤導致，而非機械故障等硬體缺失。

俄羅斯當局表示，23日晚間1架私人飛機載有3名機組人員和7名乘客，包括瓦格納首腦普里格津在內，機上人員全部罹難。俄羅斯官方塔斯社（TASS）稱，失事機型是巴西航空工業公司研製的噴射機。

巴西航空工業公司23日拒絕對事件發表評論，僅強調「巴西航空工業公司遵守了對俄羅斯實施的國際制裁」。制裁阻止西方飛機製造商向俄羅斯營運的飛機提供零件或任何服務。

航班追蹤網站「Flightradar24」提供的線上追蹤數據顯示，載有普里格津的「萊格賽600」機身編號為RA-02795，於當地時間下午6時11分從雷達上消失。社群平台上1段未經證實的影片中，1架私人飛機從天而降，快速撞向地面。

國際民航組織網站顯示，「萊格賽600」此前僅發生過1起事故。2006年，1架自巴西航空工業公司工廠飛往美國的「萊格賽600」，在半空中撞上1架巴西高爾航空（Gol）波音737客機，且儘管飛機受損，飛行員仍順利將飛機降落，並未造成人員傷亡。

國際民航組織網站稱，隨後的調查將2006年事故責任歸咎於機組人員，而非任何機械故障導致。「萊格賽600」於2002年投入使用，至2020年停產為止，共生產近300架同型私人飛機。

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