強化同盟抗中！石破茂抵菲律賓 將啟動情報、後勤協定談判

日本首相石破茂（左）與菲律賓總統小馬可仕（右）29日在馬尼拉會晤，預計將同意啟動兩項關鍵安全協定的談判。（路透）

2025/04/29 21:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相石破茂29日抵達菲律賓首都馬尼拉，展開為期兩天的訪問，將與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行高峰會。雙方預料宣布啟動兩項關鍵安全協定的談判，進一步強化日菲安全合作，以反制中國在區域的強勢擴張行動。

根據《共同社》與《美聯社》報導，兩國領袖預計在峰會中就「情報分享協定」與「物品勞務相互提供協定」（ACSA）達成啟動談判共識。前者旨在保護雙方分享高度機密的防衛與軍事資訊；後者則讓日本自衛隊依據去年簽署的「相互准入協定」（RAA），在前往菲律賓進行聯合訓練時，能獲得燃料、食物等後勤補給。

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《美聯社》指出，RAA 協定預計將獲得日本國會批准。菲律賓是繼澳洲、英國後，第三個與日本簽署此類協定的國家。

石破茂於出訪前的記者會說：「在南海與東海，中國持續試圖以武力片面改變現狀。我計劃進一步加強日本與菲律賓在安全領域的合作。」

雙方並將討論如何面對美國總統川普近期祭出的高額關稅措施。《共同社》指出，日菲兩國都對關稅衝擊出口表達憂慮，並擔心美中貿易戰升溫。石破茂預計與在菲日商代表會晤，聽取他們對關稅的意見，以規劃日本的相關政策。

除了經濟與防衛議題，石破茂與小馬可仕也將重申對「美日菲三方安全合作機制」的承諾。《美聯社》指出，在中國加強海上行動之際，這項聯盟具有重要戰略意義。近年來，中國海警、海軍與疑似民兵船多次在南海對菲律賓及越南船隻採取衝撞、阻擋與水砲攻擊等行動；在東海，北京也頻派艦機進入日本控制的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海空域，持續對日方施壓。

石破茂與小馬可仕還將確認日菲海巡單位未來將展開聯合演練。石破預定30日登上由日本協助建造、現服役於菲國海巡署的大型巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Magbanua）。該艦曾多次在南海與中國海警對峙，去年更在仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）的衝突中受損。

《美聯社》報導指出，日本近年已向菲律賓交付12艘巡邏艦，並提供雷達等防衛裝備，協助菲方維護南海利益。未來日本計劃再增建至少五艘巡邏艦予菲國。石破茂此次東南亞訪問為期四天，先訪問越南，結束菲律賓行程後返日。這是他自去年十月就任首相以來，第三次出訪東南亞。

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