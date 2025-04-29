槓上哈佛！川普政府再出招 查《哈佛法律評論》歧視爭議

哈佛校園4月17日的抗議活動中，出現諷刺川普總統的裝扮。（美聯社）

2025/04/29 20:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普政府28日宣布，已對哈佛大學及其知名的《哈佛法學評論》（Harvard Law Review）發起調查，指控該期刊在文章遴選過程中可能涉及「基於種族的歧視」。此舉是川普政府近期針對美國頂尖大學多方面施壓的最新行動。

《法新社》報導，美國教育部及美國衛生與公眾服務部衛生及公共服務部的民權辦公室發表聯合聲明指出，接獲有關《哈佛法律評論》在期刊成員資格與文章挑選上的政策與做法，可能違反了《民權法案》第六條的資訊。該法條明確禁止接受聯邦資助的機構（如哈佛大學）在其計畫或活動中，基於種族、膚色或國籍進行歧視。

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教育部代理助理部長崔諾（Craig Trainor）表示：「《哈佛法律評論》的文章遴選過程，似乎基於種族來決定贏家和輸家。」他強調，川普政府「不會允許哈佛踏任何人的公民權利。」

這項調查正值川普政府加大對美國大學的施壓力道之際，其指控範圍廣泛，包括校園內普遍存在的反猶太主義、反白人偏見，以及透過保護跨性別學生來推廣所謂的「性別意識形態」。哈佛大學先前因拒絕接受政府提出的廣泛監督要求，導致數十億美元的聯邦研究資金遭到凍結，並已於上週正式對川普政府提起訴訟。

創立於1887年的《哈佛法律評論》是一份由學生經營的權威法律期刊，發表來自法律學者與實務工作者的文章。美國前總統歐巴馬曾在1990年擔任該期刊首位非裔主編。

針對此次調查，哈佛法學院發言人向《法新社》發表聲明表示，校方「致力於確保其監督的計畫與活動遵守所有適用法律，並將調查任何可信的違規指控。」不過，發言人同時強調，《哈佛法律評論》「在法律上獨立於法學院」，並提及一項性質類似的指控在2018年已被駁回。

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