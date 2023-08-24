瓦格納首腦疑墜機身亡 拜登稱不意外、暗示普廷為幕後黑手

拜登23日表示，他對普里格津墜機事件全貌尚未完全了解，但他對此不太意外。（美聯社）

2023/08/24 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官方《塔斯社》（TASS）引述俄羅斯聯邦航空運輸局與緊急服務部門消息指出，23日一場空難的乘客名單中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）赫然在列，引起全球關注。美國總統拜登23日被問到此事時表示，他對事件全貌尚未完全了解，但他對此不太意外。

綜合外媒報導，拜登23在內華達州太浩湖受訪時表示，他不太清楚普里格津墜機事件發生了些什麼，不過，拜登說：「俄羅斯發生的很多事情是普廷在背後動作。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

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在普里格津兵變結束後，拜登7月在與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召開的記者會中提到：「如果我是普里格津，我會很小心吃東西，我會留意我的菜單。當然這是開玩笑的，我認為我們沒有人能夠確切得知普里格津在俄羅斯的未來為何。」美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）一週後則說：「我認為普廷會認為『復仇』是冷盤中最好吃的菜色，如果我是普里格津，我就不會解僱我的試吃員。」

前CIA莫斯科分部長霍夫曼（Daniel Hoffman）指出，他確信23日的空難是按照普廷的命令，「你想讓自己人知道你是殘酷無情的，任何背叛普廷的人都將付出代價」。華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）專家魯金（Pavel Luzin）認為，普里格津的下場顯示俄羅斯高層間出現裂痕，俄羅斯菁英階層並不團結，克里姆林宮內部矛盾正在加劇，魯金反問：「如果普廷如此強大，為什麼他不『逮捕』普里格津？」

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