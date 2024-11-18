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    黎巴嫩真主黨證實 發言人命喪以軍空襲

    黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨證實，以色列今天對貝魯特中區一棟建築進行空襲，造成其媒體關係負責人亞飛喪生。（路透）

    黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨證實，以色列今天對貝魯特中區一棟建築進行空襲，造成其媒體關係負責人亞飛喪生。（路透）

    2024/11/18 10:22

    〔中央社〕黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨證實，以色列今天對貝魯特中區一棟建築進行空襲，造成其媒體關係負責人亞飛喪生。

    路透社報導，以色列打擊無明確軍事任務真主黨（Hezbollah）高層的情況罕見，而且其空襲行動向來大體上針對真主黨最嚴密部署的貝魯特南郊。

    今天稍早拒絕評論的以色列軍方於深夜發布聲明表示，已經「消滅」亞飛（Mohammad Afif）。黎巴嫩衛生部指出，這場空襲造成一人死亡、3人受傷。

    真主黨旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）報導，貝魯特中區另一個也很少遭到以軍鎖定地區馬艾利雅斯街（Mar Elias Street）今天稍晚也遭遇空襲。黎巴嫩衛生部表示，那場空襲造成兩人死亡、22人受傷。

    鎖定真主黨高層的空襲擊中貝魯特拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa），許多逃離南部郊區的民眾在當地棲身。

    黎巴嫩安全消息人士指出，以軍空襲擊中阿拉伯復興社會黨（Ba'ath Party）辦公室所在建築。該黨黎巴嫩領導人希傑齊（Ali Hijazi）告訴黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed），事發當時亞飛在該建築內。

    亞飛長年擔任真主黨已故前總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的媒體顧問。納斯拉勒命喪9月27日以色列對貝魯特南郊的空襲。

    亞飛接掌真主黨媒體關係室前，曾在瑪納電視台擔任管理職數年。

    他曾在貝魯特南郊的瓦礫堆中為媒體主持過多場記者會，11日最近一次談話時曾表示，以軍一直無力控制任何黎巴嫩領土，並且強調真主黨有足夠武器和物資可以持久作戰。

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