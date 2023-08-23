瓦格納兵變後銷聲匿跡 「末日將軍」傳被解除俄空天軍總司令職務

蘇洛維金擁有「絕對殘暴」的形象，人稱「末日決戰將軍」。（路透檔案照）

2023/08/23 15:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭前俄軍總指揮官、號稱「末日決戰將軍」的蘇洛維金大將（General Armageddon），據稱被關押在莫斯科，原因是對6月間瓦格納兵變知情不報。據俄媒最新消息，蘇洛維金已被解除俄羅斯空天軍司令職務，由國防部處置。

蘇洛維金（Sergei Surovikin）最後一次現身是在6月23日發布的一段影片中，他看上去很痛苦，右手緊握著武器，懇求瓦格納私人軍事集團（PMC Wagner）領導人普里格津和他的戰士們取消叛亂行動。

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據俄羅斯獨立媒體《Meduza》22日引述消息人士稱，蘇洛維金「目前正在休短期假」。當天早稍早，在去年戰事爆發後已解散的「莫斯科之聲」（Ekho Moskvy）廣播電台前總編輯維內迪克托夫（Alexei Venediktov）也表示，蘇洛維金現已被解除俄羅斯空天軍司令職務。

俄國空天軍（Aerospace Forces）是2015年由空軍與航太防衛軍合併的軍種，蘇洛維金2017年10月被任命為空天軍總司令。去年10月接任對烏作戰總指揮官，上任就下令發動報復性閃電戰，複製敘利亞戰場血腥經驗，大舉攻擊平民目標。但上任不過3個多月就遭撤換，職位今年1月由參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）接替。吉拉西莫夫是普里格津頭號抨擊目標之一。

不過蘇洛維金擔任烏克蘭戰爭俄軍總指揮官時，下令在俄佔區前線構築的一系列戰壕、雷區、鐵絲網、戰車陷阱和射殺陣地等，被稱為「蘇洛維金防線」，成為烏軍反攻的一大阻礙。

蘇洛維金最後一次現身是在6月23日發布的一段影片中，他看上去很痛苦，右手緊握著武器，懇求瓦格納傭兵們取消叛亂行動。（美聯社）

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