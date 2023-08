兵變失敗後首度露面 「瓦格納」首腦普里格津疑似在非洲

2023/08/22 11:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)自從6月發動兵變失敗後動向成謎,一個和瓦格納相關的社群21日貼出一段影片,影片中普里格津在一處戶外荒地發表言論,外媒認為普里格津可能是在非洲拍攝這段影片。

綜合外媒報導,影片中普里格津身穿防彈背心,背心上插著彈匣,並手握步槍。荒地遠處還有其他武裝人員和武裝車輛。普里格津在影片中說:「氣溫超過攝氏50度,正如我們所願。瓦格納私人軍事服務公司讓俄羅斯在各大洲變得更加強大,讓非洲更自由。正義和幸福對非洲人民來說,我們正成為伊斯蘭國(ISIS)和開打組織(Al Qaeda)等匪徒的惡夢。」

請繼續往下閱讀...

普里格津還提到,瓦格納集團目前正招募新血,並將完成「既定任務」,影片後段還附上電話號碼,提供聯絡資訊。針對瓦格納在非州的商業利益,普里格津7月底時曾發布語音訊息,對尼日政變表示支持,同時強調不排除讓瓦格納集團擴大在非洲的影響力。

針對影片真實性,《路透》、《CNN》等媒體報導均表示無法確定影片拍攝時間點為何,從普里格津的發言、影片所處環境以及親瓦格納社群帳號的發文判斷,這部影片可能是在非洲某地所拍攝。

⚡️#BREAKING Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa and invites people to join the ranks of Wagner PMC. pic.twitter.com/gSb8YaqMp9