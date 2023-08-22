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兵變失敗後首度露面 「瓦格納」首腦普里格津疑似在非洲

一個和瓦格納相關的社群21日貼出一段普里格津的影片，這也是普里格津自兵變後首度露面。（圖擷取自X）

一個和瓦格納相關的社群21日貼出一段普里格津的影片，這也是普里格津自兵變後首度露面。（圖擷取自X）

2023/08/22 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）自從6月發動兵變失敗後動向成謎，一個和瓦格納相關的社群21日貼出一段影片，影片中普里格津在一處戶外荒地發表言論，外媒認為普里格津可能是在非洲拍攝這段影片。

綜合外媒報導，影片中普里格津身穿防彈背心，背心上插著彈匣，並手握步槍。荒地遠處還有其他武裝人員和武裝車輛。普里格津在影片中說：「氣溫超過攝氏50度，正如我們所願。瓦格納私人軍事服務公司讓俄羅斯在各大洲變得更加強大，讓非洲更自由。正義和幸福對非洲人民來說，我們正成為伊斯蘭國（ISIS）和開打組織（Al Qaeda）等匪徒的惡夢。」

普里格津還提到，瓦格納集團目前正招募新血，並將完成「既定任務」，影片後段還附上電話號碼，提供聯絡資訊。針對瓦格納在非州的商業利益，普里格津7月底時曾發布語音訊息，對尼日政變表示支持，同時強調不排除讓瓦格納集團擴大在非洲的影響力。

針對影片真實性，《路透》、《CNN》等媒體報導均表示無法確定影片拍攝時間點為何，從普里格津的發言、影片所處環境以及親瓦格納社群帳號的發文判斷，這部影片可能是在非洲某地所拍攝。

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