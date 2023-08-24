瓦格納首腦疑墜機亡 航跡追蹤網站：墜機前30秒出現問題

航跡追蹤網站「flightradar24」指出，搭載普里格津飛機在墜毀前30秒之前都很正常，直到事發前30秒，飛機突然垂直下墜。（美聯社）

2023/08/24 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕1架巴西航空工業公司製造的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人飛機，23日在莫斯科北部的特維爾（Tver）地區墜毀，機上10人全數罹難，據傳機上載有俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。航跡追蹤網站「flightradar24」指出，此架飛機在墜毀前30秒以前都很正常，事發前30秒，飛機突然垂直下墜。

根據《路透》報導，「flightradar24」主編佩琴尼克（Ian Petchenik）指出，在當地時間傍晚6點19分左右，飛機突然垂直向下墜落，大約在30秒內，飛機從2.8萬英呎高度驟降8000多英呎，「無論發生了些什麼，這一切都來的很快，但在飛機急劇下降之前，沒有任何跡象顯示這架飛機有問題」。

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「flightradar24」指出，這架飛機在30秒內經歷一系列高度上升或下降的劇烈操作，最後發生災難性後果，「flightradar24」最後於俄羅斯當地時間傍晚6點20分接收到飛機的最後數據。

部分消息人士告訴俄羅斯媒體，他們認為這架飛機是被1枚或多枚地對空飛彈擊落。《路透》表示，對此說法無法查證。一位知情人士指稱，他在「Flightradar24」上發現這架私人飛機的註冊號碼為RA-02795，與兵變後載著普里格津飛往白俄羅斯的飛機相同。

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