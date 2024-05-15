北市巡官疑收賄包庇賭色 副議長葉林傳2服務處主任涉案遭約談

檢調今前往松山警分局搜索，帶回涉嫌收賄的巡官劉維中。（資料照）

2024/05/15 17:34

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，台北市政府警察局松山分局巡官劉維中，涉從任職中山分局起開始，收受電子遊藝場等賭博業者，或按摩店、養生館、酒店等色情業者賄賂，疑有通風報信行為，台北地檢署今日指揮調查局北機站等單位，兵分70路搜索，帶回劉員及業者36人，業者中有2人身分引人注目，他們是台北市議會副議長葉林傳的前服務處主任張翰明與現任主任林晴紀，全案朝貪污治罪條例等罪嫌偵辦。

檢調獲報，原本任職於中山警分局中山二派出所劉員，涉嫌從2009年起，收受賭博及色情等7家業者賄賂，每次或每月數萬元至數十萬元不等賄賂，並疑有通風報信、告知警方查緝及臨檢訊息等行為，即使3年前調往松山警分局，仍持續收賄至今。

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檢調兵分70路搜索帶回36人

檢方今日指揮北機站、內政部警政署政風室、台北市政府警察局，兵分70路前往劉員位於松山警分局的座位等處搜索，帶回劉員1名警員、賭博及色情業者老闆、股東、幹部、店員等36人。

其中，台北市議會副議長葉林傳的前服務處主任張翰明與現任主任林晴紀，也涉入此案，疑為色情業者股東，因此一併被約談到案；全案將朝刑法營利賭博、公務員包庇圖利使他人為性交或猥褻罪、貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌偵辦。

據了解，劉男年近60歲，原是中山分局基層員警，曾在偵查隊及行政組待過，3年前任巡官派往松山分局，曾中風請假在家休養1年，回來上班後表現正常，負責行政組一般陳情案件，但被查出仍與中山區某特定業者有接觸，疑似包庇。

松山分局表示，全力配合檢警調偵辦，對於員警違法違紀案件，會主動調查，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。

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