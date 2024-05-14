日5歲男童搭車「秒認出路邊1植物」 意外抓到違法種罌粟花

日本茨城縣一名5歲男童搭車返家途中，注意到路邊沿途開出的紫色花朵，為含有嗎啡成分、在日本禁止種植的非法植物「罌粟花」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2024/05/14 20:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣一名5歲男童，平時非常熱愛閱讀植物圖鑑，因此對各種花草植物瞭若指掌，日前他搭車返家途中，透過車窗注意到路邊的幾株植物，立即認出是含有嗎啡成分的「罌粟花」，並將該發現告知家長。日媒指出，此品種為日本國內明令禁止栽種的植物之一，當地衛生所派人前往發現位置全數拔除。

根據日媒《茨城新聞》報導，正在就讀幼稚園的5歲男童大曽根諒，與家人一起住在茨城縣，本月8日他從幼稚園放學，並搭著爸爸的車返家，途中經過了東海村舟石川附近。男童的36歲父親大曽泰人指出，當時兒子在欣賞當地沿路綻放的淡紫色花朵時，突然大叫說出，「是特洛伊罌粟！」，讓正在開車的他嚇了一大跳。

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報導指出，男童口中的「特洛伊罌粟」（Papaver setigerum），為罌粟花的俗名之一，由於含有嗎啡成分，根據日本《鴉片法》規定，此品種在日本國內是禁止種植的花草之一。大曽泰人表示，兒子告訴他曾在圖鑑上看到過這種花，所以馬上就認出來，兒子的瞬間反應和辨別能力，也讓他感到非常驚訝。

大曽泰人透露，每次他帶兒子一起出門散步，兒子都會在回家後透過植物圖鑑，來認識沿途看到的花花草草，也因為散步途中偶爾會發現石蒜（日本稱為︰彼岸花）等有毒植物開出的花朵，讓兒子因此對有毒植物的花感到特別有興趣。

事後大曽泰人將此事通報給茨城縣政府，相關單位接獲通報後，立即派人前往現場查看，並在男童指認的地點附近，發現還有83株違法種植的罌粟花。對此，茨城縣政府藥物課從10日展開清除作業，並在13日全數拔除，同時再次向民眾呼籲，如果發現可疑的植栽，請立即通報距離最近的衛生所。

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