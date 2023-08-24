俄拔除末日將軍 戰術核武運往白俄

外號「末日將軍」的俄羅斯航空太空軍司令蘇洛維金已被解除職務，據稱他因可能參與瓦格納集團叛亂而接受調查，並遭居家軟禁。圖為蘇洛維金（左）與俄國總統普廷（右）合影。（法新社檔案照）

2023/08/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯新聞社廿三日報導，俄羅斯航空太空軍（Aerospace Forces）司令蘇洛維金先前傳出因涉嫌參與六月底的瓦格納集團叛變遭到調查，職務如今已被取代。此外，波蘭總統杜達廿二日證實，俄國已開始轉移短程戰術核武至白俄羅斯，地區與整個北約組織（NATO）的安全架構將因此改變。

一度握有烏俄戰爭指揮權的蘇洛維金，因其在敘利亞的殘酷軍事手段被封為「末日將軍」。俄國傭兵「瓦格納集團」發動叛變期間，蘇洛維金出現在一段影片中，敦促瓦格納首腦普里格津放棄進軍莫斯科。後續有媒體指稱蘇洛維金因涉入叛變遭調查，並軟禁在家。

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俄新社引述匿名消息人士報導，蘇洛維金已被解職，由航空太空軍總參謀長阿夫扎洛夫暫代。此事似乎顯示當局在調查後認為蘇洛維金的行為確實有不當。

另一方面，杜達在與來訪的葡萄牙總統德索沙召開聯合記者會時指出，他告知德索沙有關俄國正在轉移戰術核武到白俄領土的情況，但未透露細節。白俄總統盧卡申科先前稱，在境內部署俄國戰術核武旨在嚇阻波蘭。

俄國近期連番遭到無人機侵襲，廿三日又有一架無人機擊中距離克里姆林宮不到五公里的莫斯科商業區建築，傳出巨大爆炸聲響，這也是俄國首都圈連續六晚遭到無人機攻擊。

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