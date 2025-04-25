三協成疑遭查水表 律師諷新北市府：鮮奶、砂糖也標示不清？

三協成餅舖日前暫停收連署書，傳出原因是被「查水表」挨罰20萬元，衛生局表示，無裁罰20萬元紀錄，但有一件違規案開罰6萬元。（「罷洪！！刻不容楷」提供）

2025/04/25 08:15

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蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體昨爆料，先前協助收連署書的友善店家「淡水區三協成餅舖」突宣布停收，是因遭市府「查水表」，律師賴瑩真對此發文諷刺，沒想到新北市的食品標示制度如此先進，並建議市府針對砂糖、鮮奶也比照辦理，不要讓人懷疑市府捍衛食安的決心！

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賴瑩真在臉書發文指出，真的沒想到新北市的食品標示制度竟然如此先進，縱使大家都知道「鹹蛋黃」就應該是鴨蛋做的，但只要廠商沒有標示到底是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋，就要被罰20萬元喔！

賴瑩真表示，「先別說我從沒在台灣看過鹹雞蛋這種東西（一定是我見識太淺），既然新北市政府這麼實事求是，那麼下面這些食品標示是否也該比照辦理，否則難免讓人覺得是刻意針對罷團來的？」

賴瑩真舉例，譬如砂糖的來源，除了甘蔗以外，還有一種砂糖是從甜菜裡頭萃取，占全世界產量約3成，另外還有棕櫚糖、麥芽糖等等。但像她購買「黑芝麻燕麥」，上面也只有標示砂糖而已，沒有寫清楚砂糖到底是從那種植物萃取來的，是否也屬於標示不清？

賴瑩真也指出，放在冰箱裡的鮮奶，上面也只有標示原料是「生乳」，也沒有寫明到底是牛奶、羊奶、馬奶還是氂牛奶啊！新北市府要不要開罰呢？

賴瑩真強調，雖然大家都知道鮮奶就是牛奶來的，砂糖通常就是指蔗糖，但是依新北市府的標準，這些都是要開罰的喔！

賴瑩真也提到，各位賣「皮蛋豆腐」的麵店小吃攤，即日起請儘快改成「皮鴨蛋豆腐」，否則被開罰了，別怪我沒事先警告喔。

賴瑩真在文末也直言，「請新北市政府勇敢罰下去，不要讓人懷疑市府捍衛食安的決心！」、「我等著看」、「全台灣蛋黃酥挫咧等」等。

律師賴瑩真指出，像她購買「黑芝麻燕麥」，上面只有標示砂糖而已，放在冰箱裡的鮮奶，上面也只有標示原料是「生乳」。（圖擷自臉書）

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