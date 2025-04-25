台中新光三越氣爆近兩個半月 外牆及內部修復將啟動

台中新光三越將啟動整體修復，外牆應架已搭建到6樓。（圖：市府提供）

2025/04/25 08:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆發生近兩個半月，新光三越多次提報整建修復計畫，大樓修復進度引關注，經多次補正後，終獲通過，台中市都發局指出，新光三越第三階段整體整建修復至可供使用計畫已同意備查，將能全面啟動外牆及內部修復作業，但11、12樓範圍仍屬管制區域，地檢署已授權警察局第六分局確認管制，管制區域的修復施工前，須經第六分局確認後才可進行施工。

此外，都發局說明，有關火調結果所涉瓦斯管線部分，後續檢查及修復部分，因非屬建築法規管理範圍，由該公司依天然氣事業法相關法令規定，向欣中天然氣股份有限公司申請辦理；另整體完工後，仍須經由相關專業技師簽證，並依規向都發局提出建築物恢復使用申請作業，經核准後方可恢復使用。

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都發局指出，新光三越3月27日首度提報全面修復計畫，因僅有施工鷹架經結構技師公會施工諮詢可行及包括安全走廊等的甲種安全圍籬資料齊備，其他項目包括如外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，均未完整提出整體安全評估和專業簽證，未獲通過要求補正。

都發局指出，經該公司3度洽都發局檢討討論補正內容後，新光三越公司經專業檢查人員，針對有損壞應修復及無損壞安全無虞部分，完成整棟盤點並由專業技師簽證，4月23日再提出完整計畫，整體修復計畫已同意備查。

都發局長李正偉強調，新光三越所提的「整體整建修復至可供使用計畫書」，包括外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電、空調等管線及室內裝修等專業施工、修繕項目，均擬依當初原核准的使用進行修復，配合修復，包括周遭安全走廊等甲種安全圍籬惠來路側已在4月7日完成設置、台灣大道及惠來路側全段於4月9日完成設置，另施工鷹架搭設目前北側已搭建至5樓、東側已搭建至6樓及西側已搭建至9樓。

李正偉強調，台中新光三越氣爆影響最大的11、12樓範圍仍屬管制區域，地檢署已授權台中市政府警察局第六分局確認管制，管制區域的修復，於施工前仍須經第六分局確認後方可進行相關施工。

建築及結構技師盤點台中新光三越內部結構等情況。（圖：市府提供）

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