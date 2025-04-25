川普發動關稅戰 外媒分析：中國受傷遠大於美國

美國總統川普對中國大打關稅戰，已導致中國許多工廠的訂單減少，開始放慢生產速度並讓部分工人休無薪假。（法新社資料照）

2025/04/25 08:10

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國大部分進口商品實施145%關稅，還永久取消了800美元以下小額包裹的免稅政策，已導致中國許多工廠的訂單減少，開始放慢生產速度，並讓部分工人休無薪假，中國雖然也祭出125%報復性關稅，但外媒分析，這場關稅戰對中國造成的傷害遠大於美國。

英國《金融時報》報導，許多工人表示，美中貿易戰已導致生產鞋底、牛仔褲、電源插座等商品的工廠停工1週或更久的時間。一些工廠負責人表示，正在減少加班或週末上班。代表2000多個商家的深圳「跨境電子商務協會」會長王馨表示，許多商家非常焦慮，已告知工廠和供應商暫停或延後發貨，這導致一些工廠停產1到2週。

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廣東東莞的德鴻電器製品公司宣布自4月11日起暫停運作，全體員工放假1個月，並表示在客戶暫停下單後，公司短期內面臨巨大壓力。德鴻發布公告指出：「管理層正在努力尋找解決方案，包括拓產新市場和優化成本結構，以便能盡快恢復正常運作。」

生產內視鏡檢查套件，主要銷往美國的杭州Stellarmed醫療技術公司已通知全職員工，他們可利用4月剩餘時間尋找新工作，並為他們提供了人力銀行的聯絡資訊。該公司Shi姓負責人表示：「不知道這種形況會持續多久，我們只能拭目以待，完全無能為力。」

中國知名財經大V媒體人、深圳衛視財經主持人陳姝婷近日發表「出口製造業需要急救」文章，在網路上引起關注，該文指出，受美國高關稅影響，現在很多依託美國訂單的出口製造業都紛紛進入停工狀態，最嚴重的是長江三角洲和珠江三角洲地區，但凡做出口美國的貿易商和製造商大多已經停工。

文章說，有些企業已經接到美國客戶通知訂單合約暫停，有的被告知取消訂單，正在談判的新訂單也紛紛告吹，受波及的企業和員工數量不計其數，那些老闆也在觀望等待，如果情況無法有所改善的話，最終也只有關門倒閉這種結局。

文章認為，當前最首要的問題是，這些老闆們能扛多久？如果高關稅情況無法得到改善，按照不少老闆的回應估計，可能從6月起將會有不少出口製造業企業不得不宣布倒閉破產。（實際上，現在已經有一些企業開始倒閉破產，但比例不是很多）；如果最終高關稅情況長期持續下去的話，今天的停工潮就會變成明天的失業潮，而且這種訂單流失可能是永久性的。

密切關注中國製造業和勞動狀況的香港非政府組織「中國勞工通訊」（China Labour Bulletin ）創辦人韓東方表示，目前還不清楚工廠停工的範圍有多廣，中國製造業的重組將是個長期過程，工人將成為犧牲品。

《路透》報導，根據美國聯準會（Fed）發布褐皮書報告指出，，轄下12個行政區中有幾區的經濟展望明顯減弱，經濟充滿不確定性，尤其是關稅導致的不確定性上升，有行政區報告價格正在快速變化或即將大漲。

芝加哥聯邦準備銀行報告，一家機械製公司的供應商每天都在改變價格，一名零售業分析師預期，大多數價格上漲將在今年下半年顯現，零售商預計把近三分之一的關稅增加成本轉嫁給消費者。亞特蘭大聯邦準備銀行則報告，即將出現裁員潮，雖然目前裁員數量不多，但越來越多企業提到，因需求疲軟或成本壓力上升，計畫進行小幅度裁員。聖路易聯邦準備銀行也稱，企業報告有可能裁減人力。

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