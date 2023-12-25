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普廷宣布爭取連任後頭號政敵突失蹤 2週後發現在北極地區流放地

日前驚傳在獄中「消失」的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，25日發現其行蹤。（美聯社）

日前驚傳在獄中「消失」的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，25日發現其行蹤。（美聯社）

2023/12/25 23:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯將於明年3月17日舉行總統大選，值此之際，現任總統普廷（Vladimir Putin）頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）日前驚傳失蹤，引發外界關注。不過其發言人今天（25日）表示，已經在北極地區西伯利亞一個流放地找到納瓦尼本人。

根據《CNN》報導，因批評克里姆林宮、發動多場反政府示威被普廷視為政敵，更疑因此身陷囹圄的納瓦尼，在普廷宣布爭取明年總統大選連任之後沒多久，本月11日驚傳在獄中「消失」，律師與反對派人士透露他下落不明，疑似被轉往其他戒備更森嚴的監獄，引發外界關注與揣測。據悉，納瓦尼在此之前被關押在莫斯科以東約241公里的一個流放地。

在與納瓦尼失去聯繫的2週後，納瓦尼的助理兼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）25日透過X平台（前身推特）表示，他們已在西伯利亞北部亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamal-Nenets Autonomous District）哈爾普鎮（Kharp）一個編號「IK-3」的流放地找到納瓦尼，如同先前外界不少人所猜測，納瓦尼被轉至更加偏遠且惡劣的環境關押。

亞爾米許說：「IK-3流放地又被稱為『極地狼』，那裡是俄國最北端、最偏遠的流放地之一，不僅條件惡劣，由於地處永久凍土帶，想要到達該地非常不容易，也沒有任何信件投遞系統可讓囚犯與外界聯絡。打從一開始，克宮明顯就想要讓納瓦尼孤立無援，尤其是大選快到了，有關他的資訊被完全封鎖，是納瓦尼的律師鍥而不捨，費盡千辛萬苦才終於見到納瓦尼。感謝那些持續關注並傳播有關納瓦尼和其他政治犯信息的人，我們的鬥爭仍在繼續！」

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